Pogledajte kako su slovačke željeznice unaprijedile udobnost putnika: Može li isto i HŽ?

Željeznička tvrtka Slovensko (ZSSK) počela je u odabranim brzim vlakovima na relaciji Bratislava - Banska Bystrica nuditi automate s hranom i pićem dostupne putnicima izravno u vlaku, prenosi tnlive.sk.

Automati su smješteni uz ulazna vrata u hodniku rezervacijskog vagona te nude rashlađena pića, slatke i slane grickalice, kroasane te sendviče. Kupnja je moguća gotovinom i beskontaktnim načinima plaćanja, čime se putnicima omogućuje jednostavniji pristup osvježenju bez potrebe za dodatnim osobljem ili ugostiteljskim uslugama u vlaku.

Foto: ZSSK

Kako prenosi tnlive.sk, riječ je o nastavku projekta koji je ZSSK prethodno testirao na drugim linijama, a nakon pozitivnih reakcija putnika na pilot-projekt odlučeno je proširenje usluge na dodatne vlakove. Automati će se, ovisno o rasporedu linija, pojavljivati i na pojedinim relacijama između Zvolena, Žiline i Košica.

Ovaj potez pokazuje kako željeznički prijevoznici relativno jednostavnim ulaganjima mogu unaprijediti kvalitetu putovanja. Pritom se otvara pitanje bi li sličan koncept mogao biti primjenjiv i u Hrvatskoj.

Naime, HŽ Putnički prijevoz posljednjih godina ulaže u modernizaciju voznog parka i obnovu vlakova, no na većini domaćih linija i dalje ne postoji mogućnost kupnje hrane i pića tijekom putovanja. Ugradnja automata mogla bi predstavljati financijski prihvatljivije rješenje od klasičnih ugostiteljskih vagona, posebno na duljim relacijama poput Zagreb – Split, Zagreb – Osijek ili Zagreb – Vinkovci.

Iskustvo iz Slovačke pokazuje da i manja poboljšanja usluge mogu pridonijeti većem zadovoljstvu putnika, a ostaje za vidjeti hoće li slična rješenja u budućnosti pronaći mjesto i na hrvatskim željeznicama.