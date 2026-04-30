'RTL pomaže djeci' u akciji: Donacijama opremljen odjel neonatologije u Novoj Gradiški

DVA DESETLJEĆA LJUBAVI /

Već dva desetljeća naša udruga RTL pomaže djeci je tu za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Zahvaljujući vašim donacijama, u Opću bolnicu Nova Gradiška stigao je novi transportni inkubator za prijevremeno rođene bebe.

Uređaj je nabavljen zahvaljujući humanitarnoj kampanji 'Budi mi prijatelj'. Stari inkubator bio je u upotrebi čak 25 godina i više nije zadovoljavao standarde. Novi uređaj omogućuje sigurniji i brži transport beba do većih bolnica. Uz inkubator je stigao i monitor za praćenje vitalnih funkcija. Prvi mali pacijenti već su zbrinuti u njemu. Više pogledajte u prilogu.