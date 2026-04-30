Spajali se na servere u Estoniji i sijali kaos po Hrvatskoj: Stoji li iza svega veća organizacija?

Diljem Hrvatske uhićenja zbog dojava o bombama. Uhićene su tri osobe, među njima i dvojica maloljetnika. Kako RTL Danas doznaje, na teret im se stavljaju ozbiljne optužbe za terorizam, jer su, sumnja policija - danima uznemiravali javnost i dizali paniku. Prijeti im do osam godina zatvora.

Kako doznajemo, uhićen je 15-godišnji Splićanin, 17-godišnji Zagrepčanin, a uz njih i mlađi punoljetnik iz Opuzena. Za slanje e-mailova spajali su se na servere u Estoniji.

"Na klik miša možemo doći do tih anonimiziranih servera, ja sada neću imenovati kako se oni zovu, njih je vrlo lako pronaći, poslati lako neku lažnu informaciju, neki lažni mail. Lako je maskirati trag, koriste se virtualne mreže, budući da to prolazi onda kroz više zemalja onda to jedna policija ne može riješiti sama", rekao je Tomislav Vazdar, stručnjak za kibernetičku sigurnost.

Poslali su 200-tinjak prijetnji, školama, policiji, bolnicama, redakcijama. Na listi jednog počinitelja bilo je više od 20 škola. Jedan je poslao prijetnju u svojoj školi.

Uhićenja je potvrdio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ne otkrivajući detalje zbog kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku. "Dosad je policija detektirala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu reći da je na području Hrvatske uhićeno nekoliko osoba. Međutim zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći", rekao je Božinović.

Trojica članovi gejmerskih chat grupa

Iako se osumnjičenici navodno nisu poznavali, policija je otkrila da su sva trojica bili članovi gejmerskih chat grupa preko kojih su komunicirali i razvili ideju o slanju prijetećih poruka. Osumnjičeni su, doznajemo, za terorizam.

"Kada netko prijeti većem broju ljudi smrću, postavljanjem eksplozivnih sredstava, govori da su eksplozivna sredstva postavljena, tada se radi o terorizmu za kojeg je propisana kana od jedne do osam godina zatvora, dakle radi se o puno težim kaznenim djelima", rekao je odvjetnik Mario Medak.

Ideje o slanju mailova brzo su se proširila među mladima u tim chat grupama.

Stručnjak za kibernetičku sigurnost Vazdar je objasnio: "Došlo je do toga da su se pojavili imitatori, znači oni kojima je ta priča zanimljiva, koji su odlučili nešto napraviti po tome, žele dio slave, ne znam ni ja čega, žele se dokazivati. I naravno da su uhvaćeni, oni nisu sofisticirani, ne znaju te alate koristiti na ispravan način."

Policija istražuje stoji li iza svega neka veća organizacija.

"Djeca su podobna za radikalizaciju, to znači da se na njih preko društvenih medija nagovoriti da se priklone određenoj ideji, i da počnu činiti neke stvari. ima više nego dovoljnih primjera u Europi gdje su djeca korištena za ovakve stvari. Sve je to dio hibridnog ratovanja", rekao je stručnjak Vazdar.

Zadnji prijeteći mail sinoć su poslali riječkom KBC-u. U popodnevnim satima predani su pritvorskom nadzorniku.