NOVI DETALJI /

Mladi koji su slali dojave o bombama osumnjičeni za terorizam: Troje uhićenih, jedan je punoljetan

U posljednjih 10-ak dana zaprimljeno je nekoliko stotina dojava o bombama u različitim dijelovima Hrvatske

30.4.2026.
16:39
Zbog lažnih dojava o bombama u školama uhićeno je najmanje troje mladih ljudi, a slučajno ili ne, u petak ujutro nema novih dojava.

Među uhićenima je i dvoje maloljetnika  - jedan je iz Splita, drugi iz Zagreba. Sumnja se da su slali niz mailova s prijetećim porukama na adrese nekoliko zagrebačkih škola. Jedan je punoljetni mladić uhvaćen na dubrovačkom području.

Kako doznajemo, uhićenima se stavlja na teret kazneno djelo terorizma, a trenutno su na ispitivanju. Navodno su poslali čak 220 mailova školama, pa tako i onima koje sami pohađaju, redakcijama i trgovačkim centrima.

Božinović potvrdio: ' Uhićeno nekoliko osoba'

Podsjetimo, u posljednjih 10-ak dana zaprimljeno je nekoliko stotina dojava o bombama u različitim dijelovima Hrvatske. Sve su bile lažne, a policijska istraga i dalje traje.

"Dosad je policija detektirala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu reći da je na području Hrvatske uhićeno nekoliko osoba. Međutim zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.  

