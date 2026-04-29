Ministar Anušić: 'Ovo je dio hibridnog rata koji se vodi protiv Hrvatske! Znamo što pokušavaju'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić za RTL Danas je potvrdio da su lažne dojave o bombama dio hibridnog rata koji se vodi protiv Hrvatske.

"Ovo je hibridni rat, pokušava se prekinuti normalno funkcioniranje normalne države, ali kao što sam rekao policija i službe će sigurno naći rješenje i vrlo brzo će se staviti pod kontrolu. Ali nažalost, izloženi smo hibridnom ratu i vidjeli smo informacije da su serveri u baltičkim zemljama", kazao je ministar obrane.

Na pitanje imaju li cyber napadi ruski potpis Anušić nije htio nagađati. "Prerano je i nemam tu informaciju, možemo nagađati, koje su zemlje izložene hibridnom ratovanju i koje su izložene, a koje nisu", kazao je.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu navečer kako je policija uhitila nekoliko osoba koje povezuju s lažnim dojavama o bombama koje su proteklih tjedan dana u velikoj mjeri uznemiravale cijelu Hrvatsku.

Nove dojave o bombama

Nove dojave o bombama uznemirile su u srijedu ujutro zagrebačke škole. Kako doznajemo, radilo se o Osnovnoj školi Savski Gaj i Osnovnoj školi kralja Tomislava. Učenici su evakuirani, a roditelji su dobili obavijest iz škole dan ne dolaze po djecu i da će im se javiti s više informacija čim budu dostupne.

Policijska uprava zagrebačka potvrdila je da je zaprimila nove dojave o bombama u više zagrebačkih škola te je u tijeku postupanje.

Odgojno obrazovne institucije u Splitu i široj okolici, kao i škole na riječkom području, u srijedu su ponovno dobile elektronsku poštu s upozorenjem da su u zgradama postavljene eksplozivne naprave, doznaje se u policiji.

Medved: U pitanju je hibridni rat

Na marginama obilježavanja 35. obljetnice 3. gardijske brigade "Kune" u Slavonskom Brodu novinari su ministra branitelja Tomu Medveda pitali za komentar o lažnoim dojavama o bombama.

Ministar je rekao da je u pitanju hibridni rat te da sigurnosno-obavještajna zajednica i Ministarstvo unutarnjih poslova intenzivno analiziraju, prate i nadziru te radnje. Uvjeren je da će brzo doći vrijeme kada će o detaljima biti izviještena i javnost, kao i o tome otkud prijetnje dolaze i tko stoji iza njih.

"Čine se svi potrebiti napori, angažirani su svi ljudi koji posjeduju odgovarajuće kompetencije i u čijoj je to nadležnosti. Uvjeren sam da će vrlo brzo hrvatska javnost dobit tu priliku. Ne bi bilo odgovorno i dalje komunicirati te detalje, radi se o izrazito složenim radnjama, a u konačnici, i sam taj proces i pristup u ovom prijetnjama koje dolaze nije nimalo jednostavan", rekao je Medved.

"Činjenica je da živimo u jednom zahtjevnom svijetu u pogledu takvog oblika kriminala, kriminalnih radnji, i to zahtijeva izrazito veliki angažman i sofisticirane oblike zaštite. Vjerujem da ćemo u vrlo kratko vrijeme moći dati cjelovitu sliku otkud dolaze te prijetnje, tko stoji iza njih i u konačnici, način na koji ćemo se zajedno sa našim partnerskim službama u drugim zemljama ubuduće nositi s tim izazovom", dodao je ministar branitelja.

Podsjetimo, lažne dojave o bombama posljednjih dana prijavljene su u većim hrvatskim gradovima, uključujući Zagreb, Dubrovnik, Split i Rijeku.