RANO UJUTRO /

Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama, oglasila se policija

Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama, oglasila se policija
Foto: Net.hr

Nova je to u nizu dojava koje posljednjih tjedana stižu na adrese brojnih škola i vrtića diljem Hrvatske, ali i trgovačkih centara i zračne luke

29.4.2026.
7:54
Hina, Dunja Stanković
Nova dojava o bombi uznemirila je u srijedu ujutro jednu zagrebačku osnovnu školu. Kako doznajemo, riječ je o Osnovnoj školi Savski gaj. 

Policijska uprava zagrebačka  potvrdila je da je zaprimila nove dojave o bombama u više zagrebačkih škola te je u tijeku postupanje.

Nova je to u nizu dojava koje posljednjih tjedana stižu na adrese brojnih škola i vrtića diljem Hrvatske, ali i trgovačkih centara i zračne luke, koje su se pokazale lažnima. 

Procjenjuje se da je prošlog tjedna u pet dana zaredom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese diljem zemlje. 

U utorak je uhićena prva osoba koju policija povezuje s lažnom dojavom u postavljenoj eksplozivnoj napravi u dvije dubrovačke škole, potvrdila je policija. Riječ je o pijanom 50-godišnjaku koji je lažnu dojavu uputio telefonom. 

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je ranije, komentirajući najnovije dojave o postavljenim bombama u nekoliko županija, da policija sve dojave shvaća vrlo ozbiljno te da je intenzivirana međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko to terorizira Hrvatsku? Stručnjak objašnjava zašto je zahtjevan proces istrage

 

