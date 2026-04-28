Objavljeno tko je kriv za lažne dojave o bombama u Dubrovniku

Pijani 50-godišnjak iz Dubrovnika odgovoran je za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u utorak u dvije dubrovačke škole, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Lažnu dojavu uputio je telefonom oko 12 sati i prema njemu je u tijeku policijsko postupanje.

Policija odmah izašla na teren

"Po zaprimanju dojave na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su obavili preglede obrazovnih ustanova po završetku kojih se ustanovilo da su dojave bile lažne", navode iz policije.

