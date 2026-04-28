NOVI DETALJI /

Dječak kojeg je udarila struja kod Dubrovnika je stabilno, ali i dalje u životnoj opasnosti

Foto: rtl danas

Dječak je od strujnog udara zadobio opekline, a rano ujutro u ponedjeljak prebačen je na liječenje u Zagreb

28.4.2026.
10:08
Erik Sečić
rtl danas
Dječak (14) iz mjesta Ostojnik kod Dubrovnika kojeg je u subotu udarila struja nakon što se popeo na trafostanicu je stabilno, ali i dalje u životnoj opasnosti, priopćili su u utorak iz Klinike za dječje bolesti.

"Nakon inicijalne stabilizacije i dodatnih dijagnostičkih pretraga, jučer je učinjen prvi kirurški zahvat, koji je protekao bez komplikacija. Stanje dječaka je stabilno, ali je i dalje u životnoj opasnosti", naveli su iz bolnice i dodali da se mjere intenzivnog i kirurškog liječenja provode prema planu.

Razgovarali smo s pilotom 

Podsjetimo, dječak je od strujnog udara zadobio opekline, a rano ujutro u ponedjeljak prebačen je na liječenje u Zagreb. 

RTL Danas razgovarao je s pilotom Bernardom Bartolucijem koji ga je prevozio u glavni grad. "Uvijek je specifično kad je dijete, to će vam reći svaki član posade. Dečko od 14 godina, na početku života... Ali velim, kad je uigrana posada... Doktorica Ćatipović je odradila vrhunski posao u helikopteru tako da, što se nas tiče, nije to bila komplicirana zadaća, ali naravno da su emocije tu uvijek uključene", rekao nam je pilot. 

"U svojoj karijeri nisam imao ovako teškog pacijenta u smislu da je trebalo toliko opreme. Od respiratora, imali smo opremu za oživljavanje unutra. To je sve trebalo unutra smjestiti. Tu je naš tehničar odradio veliki posao jer kad letite sve vam mora bit osigurano", dodao je Bartoluci. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je trafostanica na koju se popeo dječak: Progovorio pilot koji ga je spašavao

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
