Dječaka kod Dubrovnika udarila struja, helikopterom hitno prevezen u Split

Helikopter Hrvatskog ratnog vojnog zrakoplovstva je u subotu nešto iza 21.30 satu sletio pored Opće bolnice Dubrovnik, gdje je, kako doznaje Dubrovački dnevnik, preuzeo maloljetnog pacijenta zbog hitnog medicinskog prijevoza.

Kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, riječ je osobi mlađe životne dobi koja je zadobila teške ozljede nakon udara struje na dalekovodu na Osojniku. Do udara je došlo prilikom penjanja na trafostanicu.

Zbog težine ozljeda, došlo je do hitnog transporta u Split.

