FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS /

Dječaka kod Dubrovnika udarila struja, helikopterom hitno prevezen u Split

×
Foto: MORH/HRZ/PIXSELL, ilustracija

25.4.2026.
23:44
danas.hr
VOYO logo
VOYO logo

Helikopter Hrvatskog ratnog vojnog zrakoplovstva je u subotu nešto iza 21.30 satu sletio pored Opće bolnice Dubrovnik, gdje je, kako doznaje Dubrovački dnevnik, preuzeo maloljetnog pacijenta zbog hitnog medicinskog prijevoza. 

Kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, riječ je osobi mlađe životne dobi koja je zadobila teške ozljede nakon udara struje na dalekovodu na Osojniku. Do udara je došlo prilikom penjanja na trafostanicu.

Zbog težine ozljeda, došlo je do hitnog transporta u Split.

DubrovnikHitna PomoćUdar Struje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
