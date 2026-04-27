U pet dana više od 500 dojava o bombama! Stručnjak otkriva što sada možemo očekivati

Novi radni tjedan u Hrvatskoj počeo je novim valom dojava o bombama koje su uznemirile škole, bolnice i trgovačke centre diljem zemlje. Iako su sve prijetnje i ovaj put bile lažne, policija ih tretira s punom ozbiljnošću, dok učenici izlaze iz učionica, a umjesto nastave – stižu evakuacije i pregledi s policijskim psima.

Danas je došla prva dojava iz bolnice, i to iz KBC-a Zagreb - najveće bolnice u Hrvatskoj, a pregled bolnice je pri samom kraju. Dojava o bombi došla je oko 15.30 sati, a prije 30 minuta su iz bolnice izvijestili kako su pacijenti na sigurnom te da niti u jednom trenutku nisu bili ugroženi. Samim time nije bilo potrebe za njihovom evakuacijom, barem tako kažu. Odluka o evakuaciji, u ovakvim situacijama, je prvenstveno na ravnatelju bolnice, a on je po običaju donosi u suradnji s policijom.

Policija u ovoj fazi kriminalističkog istraživanja ne želi otkriti koje sve tragove ima, ali očigledno je da im ne ide sve po planu, jer je prošlog tjedna, u samo pet dana, stiglo 500 dojava o bombama.

Tko stoji iza svih ovih dojava?

RTL Danas razgovarao je s Markom Gulanom, savjetnikom za kibernetičku sigurnost o tome je li riječ o nečijoj dosadi ili su ove dojave o bombama zapravo nešto ozbiljnije.

Dojava o bombi u bolnici - znači li to da su bolnice nova meta?

"Pa kad pogledamo da se zapravo gađa akademski sektor i trgovački lanci - danas imamo prvu dojavu u bolnicama. Može zapravo biti da nas u naredno vrijeme očekuje lanac dojava ne samo u bolnicama, nego da se može zapravo gađati na kritičnu infrastrukturu što može izazvati možda i novi val panike i straha i jedne nesigurnosti među građanima. Svakako bi bilo dobro da narednih par dana zadržimo tu neku mirnoću - da ne padamo na ovako jeftine trikove psiholoških ratova na koju, očito napadač ili skupina, njih igra."

Zašto je tako teško otkriti počinitelja?

"Iako se naizgled čini da je ovo tehnološki, tehnički gledano, jednostavan napad - dignete telefon, uzmete e-mail, pošaljete e-mail - ovi napadi su zapravo vrlo složeni. Složeni su iz razloga što mi imamo, možda, prvu IP adresu, tj. adresu s koje je došao napad, međutim, napadač se zasigurno sakrio i dobro si složio tragove da ne može lako biti otkriven, a posebno je teško otkrivati ovakva djela s obzirom da se radi o međunarodnim suradnjama.

Postoje države u svijetu koje nemaju reguliran kibernetički kriminal i samo zapravo dobivanje tragova ili logova, što netko radi na njihovoj infrastrukturi, nije zapravo jednostavan posao. Ovih tjedan dana se možda čini velik rok, ovako iz perspektive gledatelja, međutim, iz perspektive digitalne forenzike i rekonstrukcije događaja, to je zapravo jedan vrlo kratak rok i nemamo zapravo ni mandata ni očekivanja da će ovaj lanac kriminala biti tako brzi uklonjen, odnosno otkriven."

Čini li počinitelj ovo iz kutka svoje sobe ili je riječ o nekoj dobro-uigranoj organizaciji?

"Nažalost, iako današnji ovakvi napadi - kibernetički, informacijski-neinformatički - mogu se zapravo raditi iz kutaka sobe. Po načinu izvršenja zapravo vidimo da je to dobro uigran pojedinac, a može zapravo biti i da je njihova skupina. Ono što bi zapravo valjalo naglasiti jest da se možda radi zapravo o nekome tko je 'najahao' na ovaj val i vidio zapravo da može doći do malo pažnje u medijima. Tako da vrlo je teško reći dok je policijska istraga u tijeku i slati, možda, poluinformacije kako ne bi dizali razinu panike i straha, ali zasigurno je da se radi i dobro pripremljenom pojedincu ili skupini - sigurno nije neki slučajni prolaznik, koji je ovakvu paniku uspio napraviti."