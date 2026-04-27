Vrh HDZ-a okupio se u Gundulićevoj: Plenković izašao pred novinare

Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a održala se u ponedjeljak u 15 sati u središnjici gradske organizacije u Gundulićevoj.

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković potom je dao izjavu za medije. "Raspravili smo niz tema vezana za politička zbivanja u Hrvatskoj, međunarodnoj razini, pripreme za predstojeće rasprave u Hrvatskom saboru", istaknuo je uvodno Plenković.

Dotaknuo se izbora za preostale kandidate za Ustavni i Vrhovni sud. "Scenarij je sljedeći - Sabor je prošli tjedan prihvatio tri od čini mi se 13 kandidata koji će biti raspravljani na plenarnoj sjednici u srijedu. Čujemo da je sazvan Odbor za pravosuđe, na kojem je u dnevnom redu izbor kandidata za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda. Stav HDZ-a i parlamentarne većine je da ćemo podržati sve troje kandidata. Ako Odbor za pravosuđe će, ako bude sazvan, u srijedu de facto proslijediti predsjedniku Republike, kao po Ustavu nadležnom predlagatelju predsjednika Vrhovnog suda, kandidata kojeg će nakon što ta procedura - ako bude obavljena, Hrvatski sabor ponovno uzeti u obzir", pojasnio je Plenković.