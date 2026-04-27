Vrh HDZ-a okupio se u Gundulićevoj: Plenković izašao pred novinare

Sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a počela je u 15 sati

27.4.2026.
16:43
Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a održala se u ponedjeljak u 15 sati u središnjici gradske organizacije u Gundulićevoj. 

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković potom je dao izjavu za medije. "Raspravili smo niz tema vezana za politička zbivanja u Hrvatskoj, međunarodnoj razini, pripreme za predstojeće rasprave u Hrvatskom saboru", istaknuo je uvodno Plenković. 

Dotaknuo se izbora za preostale kandidate za Ustavni i Vrhovni sud. "Scenarij je sljedeći - Sabor je prošli tjedan prihvatio tri od čini mi se 13 kandidata koji će biti raspravljani na plenarnoj sjednici u srijedu. Čujemo da je sazvan Odbor za pravosuđe, na kojem je u dnevnom redu izbor kandidata za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda. Stav HDZ-a i parlamentarne većine je da ćemo podržati sve troje kandidata. Ako Odbor za pravosuđe će, ako bude sazvan, u srijedu de facto proslijediti predsjedniku Republike, kao po Ustavu nadležnom predlagatelju predsjednika Vrhovnog suda, kandidata kojeg će nakon što ta procedura - ako bude obavljena, Hrvatski sabor ponovno uzeti u obzir", pojasnio je Plenković. 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
