'Balkanski Trump' i 'pudlica' u žestokom obračunu – institucije u blokadi

Ustavni i Vrhovni sud rade u krnjem sastavu, a političari čiji je zadatak popuniti ih - i dalje se prepucavaju. Međusobno se prozivaju SDP i HDZ. Tko je balkanski Trump, a tko balkanska pudlica?

Danas među političarima - ali bez političkih izjava. Iako se koplja i dalje lome oko izbora kandidata za čelnu osobu Vrhovnog suda.

HDZ-ova većina u Odboru za Ustav utvrdila je listu kandidata o kojima će glasati na plenarnoj sjednici u četvrtak. Na njoj su Željko Pajalić, Mladen Sučević, ali i Goran Selanec. Oporba je napustila sjednicu - a lista upućena bez političkog dogovora. SDP - upire prstom u premijera.

"Balkanski Trump pokazuje visoku razinu bahatluka koja kulminira izborom ustavnih sudaca - mi smo razgovarali u dobroj vjeri - a Balkanski je Trump istrčao i bacio dva tri imena - on je okupirao sve institucije", rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Stigao mu je i odgovor iz HDZ-a.

"Mogu reći samo da se ponaša kao balkanska pudlica Sandre Benčić njegovo vrijeđanje je jedini argument u ovoj situaciji", rekao je potpredsjednik Hrvatskog sabora Ante Sanader.

Nikako se dogovoriti

Lijeva oporba i dalje se protivi zahtjevu Andreja Plenkoviću o povezivanju procesa izbora sudaca Ustavnog i Vrhovnog suda po modelu: 2 ustavna vladajućima 1 oporbi. Ne dobiju li kandidati dvotrećinsku većinu glasova, javni poziv za Ustavni sud se poništava i raspisuje novi.

"Ne žele izabrati 3 sudca kao što je govorio Bauk ruka će mu se osušiti prije nego će glasati za nove kandidate i to se sada i potvrdilo", nadodao je Sanader.

"Za to što je Ustavni sud u krnjem sastavu odgovoran je autokrat Plenković i vladajuća većina", rekla je Urša Raukar Gamulin (Možemo!), članica saborskog odbora za pravosuđe.

Predsjednik Odbora za pravosuđe najavio je sazivanje sjednice s točkom Vrhovnog suda za srijedu, a ne za ponedjeljak - kako je očekivao HDZ. Predsjednik Zoran Milanović već prije je potvrdio kako je njegova kandidatkinja Mirta Matić.

"Sada se vidi da Grmoja to koristi za političke manipulacije da bi se omogućilo glasanje o oba slučaja - on to koristi za svoj politički angažman", kaže Sanader.

"Oni sada mene napadaju da sam igrač ljevice jer sam im pokazao da ne mogu raditi na silu i mimo procesa - pa 7 puta su do sada blokirali taj proces ili rušili kvorum", poručio je Nikola Grmoja (Most), predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe.

Ako se Odbor u srijedu i izjasni o kandidatima za Vrhovni sud - na potezu je predsjednik koji svoj prijedlog mora i službeno poslati Saboru - koji će o tome raspravljati na plenarnoj sjednici. No s obzirom na to da je glasanje u četvrtak, teško da će do toga - do tada i doći.