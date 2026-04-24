'Andrej Plenković nije nikakav državnik, on je balkanski Trump. Pljunuo je u lice sindikatima'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nazvao je u petak premijera Andreja Plenkovića 'balkanskim Trumpom' ustvrdivši kako je zbrinjavanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja 'dno dna HDZ-ove politike i kriminalni nemoral'.

U priopćenju se time referirao na odluku s Vladine jučerašnje zatvorene sjednice na kojoj je imenovala nekadašnjeg šefa Jadrolinije Soptu na poziciju novog trećeg člana Uprave ACI-ja.

Iz SDP-a podsjećaju kako, unatoč izvješću Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je utvrdilo Soptinu krivnju za pogibiju triju mornara na trajektu Lastovo - jednu od najvećih pomorskih nesreća u hrvatskoj povijesti - sud nikada nije digao optužnicu protiv njega, nego protiv mornara protiv kojih se vodi postupak.

"U svijetu Andreja Plenkovića partija košarke vrijedi više od ljudskog života. Zbrinjavanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja je apsolutno dno dna HDZ-ove politike i kriminalni nemoral. Plenković je ovime pljunuo u lice sindikatima, struci i vlastitom Ministarstvu pomorstva, državnoj instituciji koja je Soptu jasno označila odgovornom osobom za tragediju. Pljunuo je na sve pomorce koji i danas riskiraju živote na lošim brodovima, i što je najgore, narugao se obiteljima stradalih ljudi", poručuje čelnik SDP-a.

Dodao je i kako ga od sada više ne zove premijerom.

"Andrej Plenković nije nikakav državnik, on je balkanski Trump. Loša, provincijska kopija nečega što je već samo po sebi loše. Kao i Trump, Plenković laže, ucjenjuje, legalizira kriminal, a ono što je najgore, gazi preko ljudi, živih i mrtvih. Trump se hvalio da može nekoga upucati na ulici i proći bez posljedica. Balkanski Trump nam upravo dokazuje istu stvar. On nam poručuje da može zataškati tragediju, može gaziti preko mrtvih i može nagraditi krivca. Za Andreja Plenkovića kao balkanskog Trumpa, život običnog čovjeka ne vrijedi ništa", istaknuo je Siniša Hajdaš Dončić.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Mesić prozvao Andreja Plenkovića zbog Marka Perkovića Thompsona