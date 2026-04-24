Plenković optužio oporbu: 'Sto posto snose odgovornost za blokadu Ustavnog suda'

Premijer Andrej Plenković, koji sudjeluje na neformalnom sastanku šefova država ili vlada zemalja EU na Cipru, poručio je u petak u povodu odlaska oporbe sa sjednice Odbora za Ustav da neizbor trojice preostalih sudaca Ustavnog suda sto posto stavlja teret odgovornosti na oporbu.

Za premijera je cijela priča oko izbora ustavnih sudaca jednostavna. HDZ je predložio, rekao je, dvojicu kandidata koji su stručni, kompetentni i imaju ugleda, Željko Pajalić kao sudac, a Mladen Sučević kao odvjetnik.

"Oporba je inzistirala na gospodinu Selancu i mi smo rekli dobro. Ta tri kandidata bi zaokružila ovu temu i popunila pitanje sudaca Ustavnog suda. Što se nas tiče, naša pozicija je konstruktivna. Neizbor trojice preostalih sudaca Ustavnog suda, nakon ovakvih prijedloga i nakon razgovora koje su vodili Malenica i Đujić u Turskoj prošlog tjedna, sto posto stavlja teret odgovornosti na oporbu", izjavio je Plenković.

Predloženi kandidati 'potpuno neovisni'

Rekao je i kako je HDZ za struku, za ljude s ugledom, reputacijom i iskustvom. Predloženi kandidati su, dodao je, potpuno neovisni i stabilni.

"Ako njima ni to nije dobro, onda je to stvar kaprica i želje da se blokira rad Ustavnog suda. Hrvatskoj javnosti je važno da razumije da je ovdje oporba ta koja cijelo vrijeme blokira. Oni su ti koji ne žele izbor sudaca Ustavnog suda, pogotovo ako su se digli sa sjednice Odbora", rekao je Plenković.

Naglasio je i da oporba još uvijek nije rekla ništa protiv ovih sudaca.

"Nemaju ništa protiv, ali im je valjda čudno da HDZ predlaže tako kvalitetne ljude neovisne od politike, pa nemaju izlaza. To vam je nemoć. To je bez argumenata, to je difamacija i vrijeđanje na osobnoj razini. Ako su se digli, znači da ne žele izbor. To je dobro za hrvatsku javnost da vidi tko je tko. To je ključ", poručio je premijer.

