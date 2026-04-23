Ovo bi mogla biti prava prekretnica: Na benzinske stiže novo, jeftinije gorivo?

Naizgled dobre vijesti za vozače stižu iz Bruxellesa gdje se razmatra uvođenje novog, jeftinijeg goriva, ekskluzivno doznaje njemački Bild.

Naime, Europska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen razmatra uvođenje goriva E20 koje sadrži 20 posto bioetanola, a preduvjet za njegovo puštanje na europsko tržište trebale bi biti izmjene Direktive EU o kvaliteti goriva.

Portal prenosi da su tri zastupnika CDU-a, koji se već duže vrijeme zalažu za ovakav tip goriva, u Europskom parlamentu dobili pismo od Von der Leyen u kojem piše: "Prema važećim propisima, maksimalni dopušteni sadržaj etanola u benzinu je 10 posto (E10). Komisija prepoznaju važnu ulogu većih udjela biogoriva u smanjenju emisija postojećih vozila. U sklopu revizije razmotrit ćemo odobravanje viših razina etanola (E20), imajući u vidu potencijalne probleme s kompatibilnošću motora postojećih vozila, ali i potrebu za ulaganja u napredna biogoriva".

Ovakvo gorivo za sada je dostupno samo na nekoliko benzinskih postaja u Njemačkoj. Po novome bi se, piše Bild, jeftinije gorivo moglo uvesti diljem Europe.

Dobre strane E20

Ovakve vijesti pozdravljaju iz Europske pučke stranke (EPP).

Stručnjak za klimatsku politiku Peter Liese pojašnjava da se uz biogoriva može brzo sniziti cijena goriva - bez dodatnih ulaganja u infrastrukturu.

"Održiva biogoriva nezamjenjiv su alat za brzu i društveno odgovorenu dekarbonizaciju prometnog sektora. Za automobilsku industriju i potrošače, E20 je rješenje koje već sada funkcionira. Proizvođači poput BMW-a, VW-a i Mercedesa odobrili su E20 za novije motore", navodi glasnogovornik prometne politike EPP-ovog kluba zastupnika Jens Gieseke.

Zastupnik Norbert Lins naglašava i širi učinak: "Domaća proizvodnja bioetanola pridonosi jačanju ruralnih područja i povećava energetsku sigurnost Europe".

Iz njemačkog udruženja automobilske industrije također pozitivno gledaju na ovakve promjene, kazavši da E20 može znatno povećati udio obnovljivih izvora energije i mješavini goriva, te kratkoročno smanjiti emisije CO2.

