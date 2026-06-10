Fotografija na društvenim mrežama pokrenula nagađanja: Šime Elez novi voditelj Love Island Adrie?

Nakon prekida s pjevačicom Majom Šuput (46), bivši Gospodin Savršeni Šime Elez (27) iznenadio je javnost kada je na službenoj Instagram stranici showa Love Island Adria osvanula njegova fotografija. Radi se o izvorno britanskoj televizijskoj reality emisiji, dok je Love Island Adria regionalna verzija u kojoj se grupa atraktivnih samaca bori za glavnu nagradu od 50.000 eura.

Objava je odmah potaknula šuškanja o tome da se Šime prijavio na show, s obzirom na to da se radi o objavi njegove fotografije uz koju stoji opis: "Priča se da se Šime prijavio na Love Island".

Objava je potaknula veliku količinu reakcija, a podijeljena je više od tisuću puta. Međutim, službena stranica showa je u opisu potvrdila da se radi o šali. "Šime se nije prijavio, ali što ti čekaš?", napisali su.

Neki nisu shvatili šalu

Iako su u objavi dali do znanja da se radi o šali, neki od pratitelja nisu to shvatili, pa su Šimi uputili podršku: "Pa odlično, ako je istina! Šime je predivan! Nadam se da se i Laura prijavila", komentirala je jedna korisnica, ističući kako se nada za ponovnu suradnju bivše kandidatkinje Gospodina Savršenog Laure Prgomet i Šime Eleza.

Prije dva mjeseca u javnosti se također šuškalo da će Šime Elez biti novi voditelj popularne emisije. Naime, pratitelji su primjetili da Šime prati službeni profil Love Island Adrie pa su zaključili da će on zasigurno biti novi voditelj.

Podsjetimo se, vijest o prekidu s pjevačicom Majom Šuput potvrdila je ona sama tijekom showa Tvoje lice zvuči poznato, kada je prokomentirala da svaka priča ima početak i kraj te da su se njih dvoje približili ovom drugom dijelu.