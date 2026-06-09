Molly-Mae Hague rodila je dječaka, a ime djeteta planira otkriti na vrlo neobičan način

Ipak, ime dječaka i dalje ostaje strogo čuvana tajna, a par je nagovijestio da bi ga mogli otkriti na jedinstven i neočekivan način, što je izazvalo lavinu nagađanja među milijunima njihovih pratitelja.

'I onda nas je bilo četvero'

Par je sretnu vijest o prinovi objavio dirljivom crno-bijelom fotografijom iz bolnice na kojoj poziraju s kćeri Bambi i novorođenčetom. 'I onda nas je bilo četvero', napisala je Molly-Mae u opisu, namjerno izostavivši informaciju o imenu i spolu. Upotreba crno-bijelog filtera bila je, kako su mnogi obožavatelji primijetili, pametan potez kojim su izbjegli otkrivanje spola kroz boju odjeće ili pokrivača.

Nekoliko dana kasnije, Molly-Mae je prekinula šutnju i na Instagramu podijelila emotivan video u kojem je otkrila da su dobili sina. Snimka prikazuje trenutak kada Tommy na bolnički krevet podiže kćer Bambi kako bi prvi put upoznala svog brata. 'Evo ti malog brata! Sviđa li ti se?' pitala je Molly-Mae, na što je djevojčica s osmijehom odgovorila potvrdno, nježno grleći novog člana obitelji. Objava je u samo nekoliko sati prikupila više od milijun lajkova i bezbroj čestitki.

Ime koje će mnogi izgovarati pogrešno

Iako je spol sada poznat, misterij oko imena i dalje traje, a Molly-Mae je u tjednima prije poroda dodatno potaknula znatiželju. U jednom od svojih vlogova na YouTubeu nagovijestila je da su odabrali ime za koje vjeruje da će ljudi 'ili mrziti ili biti razočarani'. Priznala je da ime nije toliko neobično kao Bambi, ali je upozorila da će ga mnogi vjerojatno pogrešno izgovarati.

'Kada sam spomenula ime nekim prijateljima, čak i nakon što sam im ga sricala, izgovorili su ga potpuno pogrešno. S druge strane, mislim da ako poznajete tu riječ ili ime, jednostavno ga izgovorite onako kako jest', objasnila je. Dodala je kako je čula samo za još jedno dijete s tim imenom te da se ne radi o osobi iz javnog života. Ključni faktor pri odabiru bio je kako zvuči uz prezime Fury. 'Zvuči tako dobro s prezimenom Fury. To je još jedan razlog zašto ga toliko volim. Jednostavno se čini ispravnim', zaključila je.

Otkrivanje u boksačkom ringu?

Obožavatelji neće morati još dugo čekati na razrješenje ove zagonetke. Par je smislio originalan plan za objavu imena, a sve bi se moglo dogoditi tijekom nadolazećeg boksačkog meča Tommyja Furyja protiv bivšeg najjačeg čovjeka na svijetu, Eddieja Halla, koji je zakazan za 13. lipnja.

Molly-Mae, koja dizajnira Tommyjeve boksačke hlačice, otkrila je da razmišlja o tome da ime novog sina stavi na njih. 'Tommy uvijek ima Bambino ime na hlačicama i ne želim izostaviti drugo dijete. Razmišljam, možda je to način na koji ćemo objaviti ime. To bi zapravo bilo prilično fora', rekla je u videu. Ova najava samo je dodatno pojačala uzbuđenje oko meča, koji će sada, čini se, imati i jednu vrlo posebnu posvetu. Dok svijet čeka službenu objavu, obitelj Fury uživa u prvim danima s novim članom, a njihova priča, koja je započela u vili 'Love Islanda', dobila je svoje najsretnije poglavlje. Love Island dostupan ti je na platformi Voyo gdje možeš pronaći bogat izbor sezona UK, USA, All stars, Games i mnoge druge.

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