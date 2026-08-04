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GOLIJADA NA MAKSIMIRU /

Pogledajte kako je Dinamo razbio Sopićev Kauno Žalgiris

Pogledajte kako je Dinamo razbio Sopićev Kauno Žalgiris
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dinamo golijadom napravio ogroman korak prema Ligi prvaka

4.8.2026.
22:04
M.G.
Davor Puklavec/PIXSELL
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U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu pobijedili litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stigli do ogromne prednosti pred uzvrat. 

Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76)  i Lukas Kačavenda (90+4). 

Pogotke možete pogledati OVDJE.

Uzvrat je za sedam dana u Litvi. 

DinamoLiga Prvaka
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