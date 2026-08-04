Pogledajte kako je Dinamo razbio Sopićev Kauno Žalgiris

VRUĆA NOĆ NA MAKSIMIRU /
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Dinamo golijadom napravio ogroman korak prema Ligi prvaka
U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu pobijedili litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stigli do ogromne prednosti pred uzvrat.
Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76) i Lukas Kačavenda (90+4).
Pogotke možete pogledati OVDJE.
Uzvrat je za sedam dana u Litvi.