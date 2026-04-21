NEŠTO SE POMIČE? /

Habijan progovorio o pregovorima za ustavne suce: 'Uskoro očekujem dogovor'

Habijan progovorio o pregovorima za ustavne suce: 'Uskoro očekujem dogovor'
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je u utorak kako se pregovori o izboru ustavnih sudaca približavaju kraju te je izrazio optimizam da bi dogovor uskoro mogao biti postignut.

21.4.2026.
15:07
Hina
Matija Habljak/PIXSELL
Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je u utorak, prije početka zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, kako se pregovori o izboru ustavnih sudaca približavaju kraju te je izrazio optimizam da bi dogovor uskoro mogao biti postignut.

"Bližimo se, ja se nadam kraju, optimističnom”, rekao je Habijan, prije početka zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, odgovarajući na novinarsko pitanje o napretku razgovora, dodavši kako je realan, ali i da smatra da je vrijeme za konačan dogovor.

Habijan: Uskoro očekujem dogovor

Naglasio je kako je nužno popuniti sastav Ustavnog suda te osigurati izbor njegova predsjednika i vodstva, istaknuvši da su od početka pristupili razgovorima konstruktivno i proaktivno.

“Čuli ste i naše prijedloge, razgovori idu u tom smjeru i očekujem da će uskoro biti postignut dogovor”, rekao je Habijan.

Damir HabijanMinistarstvo PravosuđaUstavni Sud
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
