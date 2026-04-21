Habijan progovorio o pregovorima za ustavne suce: 'Uskoro očekujem dogovor'

Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je u utorak, prije početka zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, kako se pregovori o izboru ustavnih sudaca približavaju kraju te je izrazio optimizam da bi dogovor uskoro mogao biti postignut.

"Bližimo se, ja se nadam kraju, optimističnom”, rekao je Habijan, prije početka zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, odgovarajući na novinarsko pitanje o napretku razgovora, dodavši kako je realan, ali i da smatra da je vrijeme za konačan dogovor.

Naglasio je kako je nužno popuniti sastav Ustavnog suda te osigurati izbor njegova predsjednika i vodstva, istaknuvši da su od početka pristupili razgovorima konstruktivno i proaktivno.

“Čuli ste i naše prijedloge, razgovori idu u tom smjeru i očekujem da će uskoro biti postignut dogovor”, rekao je Habijan.

