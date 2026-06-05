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F1 eskpert najavio dramu: 'Najuzbudljivijih 60 minuta. Tu ako ne riskiraš, nema rezultata'

F1 eskpert najavio dramu: 'Najuzbudljivijih 60 minuta. Tu ako ne riskiraš, nema rezultata'
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Foto: ACTIVE PICTURES/profimedia.com/Profimedia

Marko Špoljar za Net.hr otkro što očekuje na Velikoj nagradi Monaka

5.6.2026.
11:06
Maj Gašparac
ACTIVE PICTURES/profimedia.com/Profimedia
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Uoči ovogodišnje Velike nagrade Monaka 2026., jedne od najprestižnijih utrka u kalendaru Formule 1, stručnjak za F1 Marko Špoljar, analizirao je za Net.hr očekivanja od utrke i istaknuo favorita, ali i istaknuo važnu stvar - da se do pobjede na ulicama Monte Carla ne dolazi u nedjelju, već dan ranije.

Staza Circuit de Monaco, dugačka tek 3,337 kilometara, najkraća je i najsporija u cijelom prvenstvu, no istovremeno i tehnički najzahtjevnija. Vozači tijekom 78 krugova nemaju niti trenutka za odmor dok prolaze pored legendarnih lokacija poput trga s Casinom, kroz najsporiji zavoj u kalendaru, Fairmont Hairpin, gdje se brzine spuštaju ispod 50 km/h, te kroz poznati tunel, koji je paradoksalno najbrži dio staze s brzinama koje dosežu oko 260 km/h. Zbog gotovo nemogućih uvjeta za pretjecanje, subotnje kvalifikacije u Monaku često su uzbudljivije i važnije od same nedjeljne utrke.

F1 eskpert najavio dramu: 'Najuzbudljivijih 60 minuta. Tu ako ne riskiraš, nema rezultata'
Foto: ACTIVE PICTURES/profimedia.com/Profimedia

Ferrari u prvom planu

"Nekako je prevladavajuće mišljenje da će Ferrari doći do prve pobjede ove godine u Monacu. To je staza koja favorizira dobru aerodinamiku bolida koji su napravljeni da vrlo efikasno prolaze kroz spore i srednje brze zavoje, a takav bolid je upravo Ferrarijev ove godine", istaknuo je Špoljar na početku.

"To je i staza koja dopušta da imaš nešto slabiju mašinu, a da dođeš do pobjede, kao što je slučaj s Ferrarijem ove godine koji ima znatno slabiju mašinu od Mercedesa. Tako da su se sve kockice posložile da bi Ferrari to trebao uzeti", dodao je.

Poseban pritisak i očekivanja su na domaćem vozaču, Charlesu Leclercu, koji je potpisao novi, dugogodišnji ugovor s Ferrarijem.

F1 eskpert najavio dramu: 'Najuzbudljivijih 60 minuta. Tu ako ne riskiraš, nema rezultata'
Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

"Velika vijest je grunula uoči ove utrke kada je objavljeno da je Leclerc, koji je imao višegodišnji ugovor s Ferrarijem, produžio dodatno taj ugovor. Skoro možemo reći da je potpisao doživotni ugovor, tako da se očekuje zapravo od njega da Ferrariju donese prvu pobjedu u svom rodnom gradu", objasnio je Špoljar i dodao:

"On je uvijek strašno brz u Monacu i on je, po mom mišljenju, najbolji od svih vozača trenutačno na gridu u kvalifikacijama. Najbolje vozi taj jedan krug, najbrži je u jednom krugu. Sve se namjestilo da on osvoji pole position, a onda je lako s pole positiona u Monaku kontrolirati utrku."

'On je nepredvidiv'

Gotovo svi predviđaju dominaciju Ferrarija u Monte Carlu, no Špoljar upozorava na Mercedes i vodećeg vozača u poretku Kimija Antonellija, koji je slavio u prve četiri utrke sezone:

"Nisam u kampu i koji tvrdi da će Ferrari to lagano odnijeti, iako razumijem zašto to misle. Točno je da Ferrari nije toliko brz bolid, ali je jako dobar u zavojima kakvih je puno u Monacu. Slažem se da to nije najbolja staza u kalendaru za Mercedes, ali ne bih ih otpisao.  Po meni su oni uz McLaren i Ferrari glavni favoriti za borbu za vrh, ne bih bio nimalo iznenađen da osvoje prva dva mjesta u kvalifikacijama", istaknuo je.

F1 eskpert najavio dramu: 'Najuzbudljivijih 60 minuta. Tu ako ne riskiraš, nema rezultata'
Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Monaku, više nego igdje drugdje, kvalifikacije odlučuju pobjednika. Zbog uskih ulica i gotovo nepostojećih mjesta za pretjecanje, startna pozicija je od presudne važnosti. 

"To je 60 najuzbudljivijih minuta u cijelom kalendaru. Svi to tretiraju kao utrku, kao zadnji krug u utrci, zato što znaju da ako u kvalifikacijama pogriješiš, ako budeš spor, ako ne uzmeš svaki maksimalni rizik, ne možeš napraviti dobar rezultat", kaže Špoljar pa opisuje da je ulog ogroman:

"Vozači maksimalno riskiraju jer znaju da je na toj vagi gdje je rizik s jedne strane, a nagrada s druge, u Monaku vjerojatno najbolji omjer za maksimalni rizik, jer nagrada je zapravo često pobjeda. Često u Monaku onaj koji starta s prve pozicije bude i pobjednik utrke."

"Bitka za pobjedu vodi se u subotu, a onda je u nedjelju samo igra živaca i egzekucije. Dakle, ako dobro odradiš subotu, ti u nedjelju zapravo utrku ne trebaš dobiti, nego ju ne smiješ izgubiti. Ako si na prvoj poziciji, imaš samo utrku za izgubiti", zaključio je.

F1 VijestiVelika Nagrada MonakaCharles LeclercFerrariMercedesKimi Antonelli
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