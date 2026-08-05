Maskirani napadač zapucao iz jurišne puške: Šestero mladih završilo u bolnici

Šest osoba ranjeno je u pucnjavi koja se u utorak navečer dogodila u četvrti Polygone u francuskom Valenceu. Žrtve su u dobi od 15 do 22 godine.

Prema prvim informacijama iz istrage, automobil se oko 22.30 sati zaustavio pokraj skupine ljudi, nakon čega je maskirana osoba iz vozila na njih zapucala iz jurišne puške. Napadači su pobjegli i za njima se traga, piše France Info.

🚨🇫🇷 FUSILLADE À VALENCE 😨 Une voiture s’arrête au niveau d’un groupe de personnes, des tirs de fusil d’assaut retentissent… puis le véhicule repart.



➡️ Six personnes âgées de 15 à 22 ans ont été blessées, dont une dont le pronostic vital est engagé. Un véhicule incendié,… pic.twitter.com/4QK4bzqc50 — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) August 5, 2026

Dvije osobe teško su ranjene, dok su još četvorica muškaraca zadobila ozljede koje nisu opasne za život. Prevezeni su u bolnice u Valenceu, Romans-sur-Isèreu i Lyonu.

Na mjesto događaja upućeno je šest vozila hitne pomoći, dvadesetak vatrogasaca i policijske snage. Točne okolnosti napada zasad nisu poznate.