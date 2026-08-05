FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTRAGA ZA NAPADAČEM /

Maskirani napadač zapucao iz jurišne puške: Šestero mladih završilo u bolnici

Maskirani napadač zapucao iz jurišne puške: Šestero mladih završilo u bolnici
×
Foto: Wu Huiwo/Xinhua News/Profimedia/Ilustracija

Točne okolnosti napada zasad nisu poznate

5.8.2026.
13:09
Jaga Komazec
Wu Huiwo/Xinhua News/Profimedia/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Šest osoba ranjeno je u pucnjavi koja se u utorak navečer dogodila u četvrti Polygone u francuskom Valenceu. Žrtve su u dobi od 15 do 22 godine.

Prema prvim informacijama iz istrage, automobil se oko 22.30 sati zaustavio pokraj skupine ljudi, nakon čega je maskirana osoba iz vozila na njih zapucala iz jurišne puške. Napadači su pobjegli i za njima se traga, piše France Info.

Dvije osobe teško su ranjene, dok su još četvorica muškaraca zadobila ozljede koje nisu opasne za život. Prevezeni su u bolnice u Valenceu, Romans-sur-Isèreu i Lyonu.

Na mjesto događaja upućeno je šest vozila hitne pomoći, dvadesetak vatrogasaca i policijske snage. Točne okolnosti napada zasad nisu poznate.

PucnjavaFrancuskaOzlijeđene OsobeJurišna Puška
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike