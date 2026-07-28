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Pijan šetao s puškom po Babinoj Gredi, nije računao da će sresti policajce

Pijan šetao s puškom po Babinoj Gredi, nije računao da će sresti policajce
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Tijekom kriminalističkog istraživanja ispostavilo se da je pod utjecajem alkohola

28.7.2026.
14:00
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Pijani muškarac šetao je jučer ujutro o Babinoj Gredi s puškom, izvijestila je vukovarsko-srijemska policija.

Naime, policajci su u 7.20 ujutro tijekom redovnih aktivnosti u ulici u Babinoj Gredi zatekli 40-godišnjaka. Kada ih je vidio, u grmlje je bacio malokalibarsku pušku u kojoj je bilo streljiva. 

Policijski službenici Postaje granične policije Županja proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Tijekom kriminalističkog istraživanja ispostavilo se da je pijan te mu je privremeno oduzeta malokalibarska puška sa streljivom za koje nije imao dozvolu. 

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, nadležnom prekršajnom sudu će biti dostavljen optužni prijedlog. 

PolicijaPuškaCrna KronikaSlavonija
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