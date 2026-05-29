U 43. godini preminuo poznati francuski nogometaš

U 43. godini života preminuo je bivši igrač Lyona, Toulousea i Leccea Bryan Bergougnoux.

Bergougnoux je karijeru započeo u Olympique Lyonu za koji je odigrao 48 utakmica, prilikom čega je osvojio četiri naslova prvaka i tri superkupa. Nakon toga je igrao za nekoliko manjih klubova, a najdublji trag ostavio je u drugoj ligi gdje je nastupao za Tours.

Umirovio se 2019., a od tada pa sve do smrti radio je kao trener. Zadnji angažman imao je kao pomoćni trener u francuskom prvoligašu Le Havreu.

Vijest o njegovoj smrti objavio je ugledni francuski list L'Équipe, koji je otkrio kako je bivši nogometaš, koji se tijekom života borio s rakom parotidne žlijezde, preminuo u petak nakon što mu je pozlilo u Toulouseu, gdje je trebao nastupiti na turniru nogometnih legendi.