FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA /

U 43. godini preminuo poznati francuski nogometaš

U 43. godini preminuo poznati francuski nogometaš
×
Foto: Profimedia

Zadnjih godinu dana radio je kao pomoćni trener u francuskom prvoligašu LeHarveu.

29.5.2026.
21:07
Sportski.net
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U 43. godini života preminuo je bivši igrač Lyona, Toulousea i Leccea Bryan Bergougnoux.

Bergougnoux je karijeru započeo u Olympique Lyonu za koji je odigrao 48 utakmica, prilikom čega je osvojio četiri naslova prvaka i tri superkupa. Nakon toga je igrao za nekoliko manjih klubova, a najdublji trag ostavio je u drugoj ligi gdje je nastupao za Tours.

Umirovio se 2019., a od tada pa sve do smrti radio je kao trener. Zadnji angažman imao je kao pomoćni trener u francuskom prvoligašu Le Havreu.

Vijest o njegovoj smrti objavio je ugledni francuski list L'Équipe, koji je otkrio kako je bivši nogometaš, koji se tijekom života borio s rakom parotidne žlijezde, preminuo u petak nakon što mu je pozlilo u Toulouseu, gdje je trebao nastupiti na turniru nogometnih legendi.

LyonSmrt Nogometaša
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike