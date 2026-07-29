Pucnjava na sarajevskoj Baščaršiji, policija blokirala ulicu!
Za sada nije poznato ima li ranjenih ni je li uhićena osoba koja je pucala
Pucnjava na sarajevskoj Baščaršiji izazvala je paniku među gostima, prolaznicima i turistima u srijedu navečer. Policija je za Klix.ba potvrdila da je u 19.25 sati "došlo do upotrebe vatrenog oružja" zbog čega su blokirali to područje.
Sve se dogodilo u ulici Kundurdžiluk ispred brojnih ugostiteljskih objekata i trgovina gdje je bilo dosta prolaznika i gostiju.
Policija je blokirala ulicu i osigurala mjesto pucnjave.
Za sada nije poznato ima li ranjenih ni je li uhićena osoba koja je pucala.
Operativni centar Uprave policije MUP-a KS tek je potvrdio da su uputili službenike na mjesto događaja i da će više informacija biti poznato naknadno.