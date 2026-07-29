Pucnjava na sarajevskoj Baščaršiji, policija blokirala ulicu!

Pucnjava na sarajevskoj Baščaršiji izazvala je paniku među gostima, prolaznicima i turistima u srijedu navečer. Policija je za Klix.ba potvrdila da je u 19.25 sati "došlo do upotrebe vatrenog oružja" zbog čega su blokirali to područje.

Sve se dogodilo u ulici Kundurdžiluk ispred brojnih ugostiteljskih objekata i trgovina gdje je bilo dosta prolaznika i gostiju.

Policija je blokirala ulicu i osigurala mjesto pucnjave.

Za sada nije poznato ima li ranjenih ni je li uhićena osoba koja je pucala.

Operativni centar Uprave policije MUP-a KS tek je potvrdio da su uputili službenike na mjesto događaja i da će više informacija biti poznato naknadno.