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PANIKA U SUSJEDSTVU /

Pucnjava na sarajevskoj Baščaršiji, policija blokirala ulicu!

Pucnjava na sarajevskoj Baščaršiji, policija blokirala ulicu!
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Ilustracija

Za sada nije poznato ima li ranjenih ni je li uhićena osoba koja je pucala

29.7.2026.
21:13
Dunja Stanković
Armin Durgut/PIXSELL/Ilustracija
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Pucnjava na sarajevskoj Baščaršiji izazvala je paniku među gostima, prolaznicima i turistima u srijedu navečer. Policija je za Klix.ba potvrdila da je u 19.25 sati "došlo do upotrebe vatrenog oružja" zbog čega su blokirali to područje. 

Sve se dogodilo u ulici Kundurdžiluk ispred brojnih ugostiteljskih objekata i trgovina gdje je bilo dosta prolaznika i gostiju. 

Policija je blokirala ulicu i osigurala mjesto pucnjave. 

Za sada nije poznato ima li ranjenih ni je li uhićena osoba koja je pucala. 

Operativni centar Uprave policije MUP-a KS tek je potvrdio da su uputili službenike na mjesto događaja i da će više informacija biti poznato naknadno. 

SarajevoBaščaršijaBosna I HercegovinaPucnjavaCrna Kronika
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