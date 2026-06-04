Spremni smo za spektakl: 'Ovo mi je najdraža staza, moglo bi biti nereda'

Nakon utrke za Veliku nagradu Kanade, Formula 1 vraća se u Europu, a prvi izazov na europskom dijelu sezone donosi jedan od najprestižnijih i najzahtjevnijih vikenda u kalendaru, Veliku nagradu Monaka.

Monako je jedan od vikenda koji je crveno podcrtan u kalendaru svakog F1 fana. Posebna je to utrka zbog posebne staze usred grada i zbog posebne kulise te velikog broja poznatih koji dolazi na utrku.

To je najdraža staza i našeg stručnog suradnika Ivana Peovića koji nam je najavio ovu utrku i sve što ona donosi, a ove sezone donosi puno toga jer je FIA uvela brojne promjene upravo zbog ove staze.

"Monaco je moja najdraža utrka i jedan od najdugovječnijih u Formuli 1. Čeka nas 78 krugova i za ovu utrku smo od FIA-e dobili dobili informacije da određene ključne stvari ove sezone nećemo imati u utrci, a to je primarno aktivna aerodinamika koju smo dosad mogli gledati koja postoji zbog novih regulacija i zbog dvije sile, downforce i drag. Downforce je sila potiska, a drag je otpor zraka koje doživljavaju sva tijela pa tako i bolidi F1.

Za nove bolide je to problem jer bi sila trenja, s obzirom na to da bolidi idu 350 kilometara na sat, uzrokovala da se baterija potroši u 24 sekunde. Monako je staza duga samo 3,6 kilometar i nema ravnice, sve su više-manje sporiji zavoji, očekuje se da će bolidi moći dovoljno energije regenerirati kroz kočenje i kroz druge metode da imaju dovoljno energije bez aktivne aerodinamike i da neće ostati bez same energije, odnosno da ćemo imati više utrkivanja kakvo smo gledali proteklih godina", objasnio nam je tehničke aspekte Ivan Peović.

'Bit će gužva, gledajte i kvalifikacije i utrku'

Monaco sa svojim bliskim zidovima može biti vrlo opasna uz velike brzine.

"Jedan od najkritičnijih sudara dogodio se 1955. kada je Alberto Ascari ušao prebrzo u dio koji je bio manje zaštićen i završio je u moru. Slična stvar se dogodila i 1965. Paulu Hawkinsu, a F1 se ovaj vikend možda boji situacije iz 2013. kada je Pastor Maldonado prošao kroz ogradu i zato su brzine ovaj vikend ograničene, ali to će nam omogućiti da imamo klasičnije utrkivanje", najavio je Peović.

"Vidim da se predviđa da će McLaren i Ferrari biti dobri jer su u nekim zavojima bolji od Mercedesa, ali to tek treba vidjeti. Monaco je specifičan i tu su važne kvalifikacije koje nas čekaju u subotu. Tu će McLaren i Ferrari morati biti ispred Antonellija jer u povijesti Monaca se rijetko događalo da je slavio netko tko nije starta u prva tri", kazao je Ivan.

Ove godine su i bolidi manje, možda i to odgovora Monaku.

"Možda. Prošle godine smo imali samo četiri pretjecanja u cijeloj utrci. Bolidi jesu manji, ali nije problem dužina koliko širina, a ovi bolidi su i dalje široki. Nije nemoguće da bude više situacija za pretjecanje, bit će zanimljivo vidjeti overtake mode i koliko će on omogućiti borbe. Sumnjam da će puno pomoći, ali moglo bi. F1 ide na to da bude uži bolid, ali teško da ćemo vidjeti nešto pretjerano puno. Ako ništa, možemo gledati vatrogasce kraj staze koji izgledaju brutalno.

Moglo bi biti pretjecanja u ovom srednjem domu, u borbi za bodove, bit će bitna bitka strategija s undercutovima. Ove godine imamo 22 bolida, a ne 20 i bit će zanimljivo. Bit će veća gužva što bi moglo biti zanimljivo u kvalifikacijama jer možda neki neće stići odraditi najbolji krug na vrijeme. Zato preporučujem da gledate i kvalifikacije i utrku jer moglo bi biti nereda", dao je odličnu pozivnicu Ivan Peović.