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Arsenal se nastavio pojačavati: Stiže sjajni Brazilac

Arsenal se nastavio pojačavati: Stiže sjajni Brazilac
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Ako posao prođe kako se očekuje, Newcastle će ovog ljeta zaraditi više od 280 milijuna eura od prodaje igrača

5.8.2026.
13:02
Hina
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Arsenal je s Newcastleom dogovorio naknadu od 85 milijuna eura za Brazilca Brunu Guimaraesa, izvijestili su  britanski mediji.

Sky Sports je izvijestio da je Brazilac dobio dopuštenje da napusti treninge u Španjolskoj i otputuje na liječnički pregled. Arsenalova početna ponuda je odbijena, ali 28-godišnjak je sada spreman pridružiti se prvacima Premier lige.

Guimaraes, koji je u Newcastle došao iz Lyona 2022. godine, rekao je dužnosnicima kluba ranije ovog ljeta da se želi pridružiti Arsenalu ako stigne prava ponuda. Ostvario je 195 nastupa u svim natjecanjima, postigao 31 gol i pomogao Newcastleu da prekine dugo čekanje na domaći trofej predvodeći ih do pobjede u Liga kupu 2025. godine.

Ako posao prođe kako se očekuje, Newcastle će ovog ljeta zaraditi više od 280 milijuna eura od prodaje igrača, nakon što je Anthony Gordon prešao u Barcelonu za 81 milijun eura, dok je Tottenham platio 117 milijuna eura za Sandra Tonalija.

Bruno GuimaraesArsenalNewcastle
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