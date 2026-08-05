Arsenal se nastavio pojačavati: Stiže sjajni Brazilac

Arsenal je s Newcastleom dogovorio naknadu od 85 milijuna eura za Brazilca Brunu Guimaraesa, izvijestili su britanski mediji.

Sky Sports je izvijestio da je Brazilac dobio dopuštenje da napusti treninge u Španjolskoj i otputuje na liječnički pregled. Arsenalova početna ponuda je odbijena, ali 28-godišnjak je sada spreman pridružiti se prvacima Premier lige.

Guimaraes, koji je u Newcastle došao iz Lyona 2022. godine, rekao je dužnosnicima kluba ranije ovog ljeta da se želi pridružiti Arsenalu ako stigne prava ponuda. Ostvario je 195 nastupa u svim natjecanjima, postigao 31 gol i pomogao Newcastleu da prekine dugo čekanje na domaći trofej predvodeći ih do pobjede u Liga kupu 2025. godine.

Ako posao prođe kako se očekuje, Newcastle će ovog ljeta zaraditi više od 280 milijuna eura od prodaje igrača, nakon što je Anthony Gordon prešao u Barcelonu za 81 milijun eura, dok je Tottenham platio 117 milijuna eura za Sandra Tonalija.