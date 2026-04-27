Nastavlja se val dojava o bombama: Prijetnja stigla i na adresu KBC-a Zagreb

PU zagrebačka zaprimila je dojavu da je u KBC-u Zagreb postavljena bomba.

Policija je potvrdila da je u tijeku pregled KBC-a Zagreb, a o evakuaciji će odlučiti ravnatelj bolnice.

Nastavak je to niza prijetnji o postavljenim eksplozivnim napravama koje stižu na adrese škola, vrtića, redakcija, trgovačkih centara i ostalih ustanova diljem Hrvatske.

Više od 500 lažnih dojava

Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, rekao je da policija sve dojave shvaća ozbiljno te intenzivirana međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji.

Istaknuo je da prijetnje dolaze s adresa koje su u inozemstvu te kako to znači da se kriminalističko istraživanje ne može provoditi samo u Hrvatskoj, kao i da ono uključuje suradnju sa svim partnerskim službama, uključujući policije drugih zemalja te agencije i pravosudna tijela.

Procjenjuje se da je prošlog tjedna u pet dana zaredom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i trgovačkih centara diljem Hrvatske te u splitsku zračnu luku.

Prekidanje nastave

Na meti ovih prijetnji najčešće su škole velikih gradova diljem Hrvatske, zbog kojih se od prošlog tjedna opetovano prekida nastava.

Božinović je naglasio da se policija neće opustiti ni zanemariti bilo kakvu dojavu koja je usmjerena na prijetnju građanima, školama i medijskim redakcijama. Dodao je i da su u tijeku razgovori da bi se našao model kako se nositi po tom pitanju ubuduće.

"Učinite ćemo sve da ovo nema utjecaj na završetak školske godine i polaganje ispita iz državne mature. Toga su svi svjesni i poduzimaju se radnje kako to na najbolji način osigurati. Mislim da nismo u toj fazi da prijeđemo na online nastavu. Dati ćemo svoj maksimu u pronalasku počinitelja", poručio je nakon posjeta Sveučilištu u Zadru.

Iz Grada Zagreba, u čije je poglavarstvo također stigla dojava, osudili su sustavne pokušaje da se unese nemir među djecu i poremeti nastavni proces u školama.

"Nadamo se da će se i ovaj put pokazati da su dojave lažne no podsjećamo da su i lažne prijetnje bombama kazneno djelo te se nadamo da će počinitelji čim prije biti uhvaćeni. Usko surađujemo s Policijskom upravom zagrebačkom te s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Odluke o evakuaciji škole donose nakon konzultacija s policijom", priopćili su.

