Nove dojave o bombama: Na udaru škole u Zagrebu i Splitu

U pojedine zagrebačke škole u ponedjeljak su stigle dojave o bombama, potvrdili su nam iz zagrebačke policije.

Riječ je o gimnazijama.

Javili su nam se roditelji djece Gornjogradske škole koji su nam rekli da djecu evakuiraju iz škole. Poslali su nam i sliku na kojoj se vidi kako je policijsko vozilo parkirano ispred škole.

Policija je pokrenula postupanje, odnosno provjeru radi li se o stvarnim prijetnjama.

Dojave o bombama stigle su i u neke splitske gimnazije, objavila su 24sata.

