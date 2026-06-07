Engleska u problemu pred Hrvatsku? Tamošnji mediji prozvao Tuchela

BBC piše da je vrijeme za isprobavanje različitih opcija pri kraju te da Thomas Tuchel mora što prije odrediti momčad za Svjetsko prvenstvo. U prijateljskoj pobjedi protiv Novog Zelanda (1:0) engleski izbornik je u svakom poluvremenu koristio potpuno drukčiju postavu, a do otvaranja turnira protiv Hrvatske 17. lipnja ostalo je sve manje vremena.

Posljednja prava proba

Nakon susreta u Tampi očekuje se jasnija slika Tuchelove udarne jedanaestorice. Iako je cilj bio pružiti igračima minute u zahtjevnim vremenskim uvjetima, utakmica je više nalikovala treningu nego ozbiljnoj provjeri. Strijelac jedinog gola bio je Harry Kane.

Engleska u srijedu protiv Kostarike igra posljednju pripremnu utakmicu, a BBC smatra da bi tada na teren trebala izaći postava najsličnija onoj koja će krenuti protiv Hrvatske.

Vrijeme za uigravanje

Tuchel je u Tampi bio bez Declana Ricea i Bukaya Sake, koji su dobili odmor nakon naporne sezone. Priznao je i da reprezentativci dugo nisu igrali zajedno.

"Većina igrača posljednji je put bila zajedno u studenom. Imali smo samo četiri treninga i potom potpuno izmiješali momčad", rekao je njemački stručnjak.

BBC ističe da je dio odgovornosti na samom izborniku zbog brojnih eksperimenata tijekom posljednjih okupljanja te da je sada najvažnije pronaći ritam i uigrati momčad prije dvoboja s Hrvatskom.

Fokus na Hrvatsku

Bivši engleski reprezentativac Stephen Warnock smatra da na igre Engleske utječe i prilagodba na američku klimu.

"Pravu sliku vidjet ćemo tek nakon aklimatizacije. Za to su potrebna otprilike dva tjedna, a najvažnije je kako će Engleska otvoriti turnir protiv Hrvatske. Ako pobijedi, nitko se neće sjećati pripremnih utakmica", poručio je Warnock.