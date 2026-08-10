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glumačka svestranost /

Od trilera do komedije: Filmsko putovanje Antonija Banderasa dostupno na dlanu

Od trilera do komedije: Filmsko putovanje Antonija Banderasa dostupno na dlanu
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Španjolski glumac već je dugi niz godina omiljeno lice s malih ekrana

10.8.2026.
14:38
Hot.hr
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Antonio Banderas, karizmatični španjolski glumac, izgradio je karijeru kameleonskim transformacijama, suvereno vladajući ulogama od romantičnih junaka do opakih negativaca. Njegova filmografija nudi nevjerojatnu žanrovsku širinu, a dio tog bogatog opusa dostupan je i domaćoj publici putem streaming platforme Voyo.

Napetost do posljednjeg kadra

U psihološkom trileru 'Crni leptir', Banderas tumači Paula, povučenog pisca koji se bori s kreativnom blokadom. Kada u svoj dom u izoliranoj planinskoj kolibi primi misterioznog lutalicu Jacka (Jonathan Rhys Meyers), započinje napeta igra mačke i miša koja prijeti eskalacijom u smrtonosni sukob. Sam Banderas je o ulozi rekao: 'Oduševio me je mračan psihološki pristup.' U sličnom, mračnom tonu snimljen je i 'Milosrdni ubojica'. U njemu glumi uspješnog odvjetnika koji, nakon brutalnog ubojstva obitelji, uzima zavjet šutnje i prolazi fizičku transformaciju kako bi se osvetio odgovornima za zločin.

Od trilera do komedije: Filmsko putovanje Antonija Banderasa dostupno na dlanu
Foto:

Ekscentrični heroji i bizarna akcija

Svoju sklonost autoironiji i otkačenim ulogama Banderas je pokazao u filmu Roberta Rodrigueza 'Machete ubija'. U ovom divljem nastavku, prepunom zvijezda poput Mela Gibsona i Lady Gage, Banderas se pojavljuje kao jedan od oblika, plaćenog ubojice El Camaleóna, savršeno se uklapajući u pretjeranu 'grindhouse' estetiku. U lakšem tonu, akcijska komedija 'Roker s pištoljem' prikazuje ga kao razmaženu rock zvijezdu čiju suprugu supermodela otmu pirati, što ga prisiljava na nespremnu misiju spašavanja u čileanskoj divljini.

Od trilera do komedije: Filmsko putovanje Antonija Banderasa dostupno na dlanu
Foto:

Povijesni ep i fantazija

Da se odlično snalazi i u velikim povijesnim pričama, Banderas dokazuje epom 'Crno zlato', smještenim u Arabiju tridesetih godina prošlog stoljeća. Glumi Emira Nesiba, vođu uvučenog u sukob sa suparničkim sultanom zbog otkrića 'crnog zlata' na spornom teritoriju. Potpuni žanrovski zaokret nudi ruski fantasy film 'Casino čarobnjaka', gdje glumi misterioznog Gordona, suparnika timu prevaranata s nadnaravnim moćima koji planiraju veliku pljačku kasina.

Odabrani filmovi dostupni na platformi Voyo potvrđuju Banderasovu iznimnu glumačku svestranost i nude publici uvid u bogatstvo i nepredvidivost njegove karijere.

VoyoAntonio BanderasGlumac
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