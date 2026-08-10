Od trilera do komedije: Filmsko putovanje Antonija Banderasa dostupno na dlanu

Antonio Banderas, karizmatični španjolski glumac, izgradio je karijeru kameleonskim transformacijama, suvereno vladajući ulogama od romantičnih junaka do opakih negativaca. Njegova filmografija nudi nevjerojatnu žanrovsku širinu, a dio tog bogatog opusa dostupan je i domaćoj publici putem streaming platforme Voyo.

Napetost do posljednjeg kadra

U psihološkom trileru 'Crni leptir', Banderas tumači Paula, povučenog pisca koji se bori s kreativnom blokadom. Kada u svoj dom u izoliranoj planinskoj kolibi primi misterioznog lutalicu Jacka (Jonathan Rhys Meyers), započinje napeta igra mačke i miša koja prijeti eskalacijom u smrtonosni sukob. Sam Banderas je o ulozi rekao: 'Oduševio me je mračan psihološki pristup.' U sličnom, mračnom tonu snimljen je i 'Milosrdni ubojica'. U njemu glumi uspješnog odvjetnika koji, nakon brutalnog ubojstva obitelji, uzima zavjet šutnje i prolazi fizičku transformaciju kako bi se osvetio odgovornima za zločin.

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Ekscentrični heroji i bizarna akcija

Svoju sklonost autoironiji i otkačenim ulogama Banderas je pokazao u filmu Roberta Rodrigueza 'Machete ubija'. U ovom divljem nastavku, prepunom zvijezda poput Mela Gibsona i Lady Gage, Banderas se pojavljuje kao jedan od oblika, plaćenog ubojice El Camaleóna, savršeno se uklapajući u pretjeranu 'grindhouse' estetiku. U lakšem tonu, akcijska komedija 'Roker s pištoljem' prikazuje ga kao razmaženu rock zvijezdu čiju suprugu supermodela otmu pirati, što ga prisiljava na nespremnu misiju spašavanja u čileanskoj divljini.

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Povijesni ep i fantazija

Da se odlično snalazi i u velikim povijesnim pričama, Banderas dokazuje epom 'Crno zlato', smještenim u Arabiju tridesetih godina prošlog stoljeća. Glumi Emira Nesiba, vođu uvučenog u sukob sa suparničkim sultanom zbog otkrića 'crnog zlata' na spornom teritoriju. Potpuni žanrovski zaokret nudi ruski fantasy film 'Casino čarobnjaka', gdje glumi misterioznog Gordona, suparnika timu prevaranata s nadnaravnim moćima koji planiraju veliku pljačku kasina.

Odabrani filmovi dostupni na platformi Voyo potvrđuju Banderasovu iznimnu glumačku svestranost i nude publici uvid u bogatstvo i nepredvidivost njegove karijere.