Doznajemo: Nove dojave o bombama u Zagrebu

U utorak ujutro, nove dojave o bombama u obrazovnim ustanovama.

Kako doznaje RTL Danas, prijavljene su dojave o bombama u zagrebačkoj Osnovnoj školi Savski gaj, Osnovnoj školi kralja Tomislava i u Ugostiteljsko-turističkom učilištu Zagreb.

To su nove dvije ustanove u nizu škola, bolnica i trgovačkih centara diljem zemlje u kojima se posljednjih dana navodno kriju bombe.

Iako su se prethodne dojave pokazale lažnima, policija svaku prijavu tretira ozbiljno, a učenici se evakuiraju.

Danas će, izgleda, za neke školarce tako biti još jedan dan kada umjesto nastave stiže evakuacija i pregled s policijskim psima.

Dobro je zadržati mirnoću

Savjetnik za kibernetičku sigurnost Mark Gulan je ranije u razgovoru za RTL Danas da bi u ovakvim situacijama svakako bilo dobro zadržati mirnoću i ne padati na jeftine trikove psiholoških radova na koju napadač ili skupina njih očito igraju.

"Iako se naizgled čini da je ovo tehnološki, tehnički gledano, jednostavan napad - dignete telefon, uzmete e-mail, pošaljete e-mail - ovi napadi su zapravo vrlo složeni. Složeni su iz razloga što mi imamo, možda, prvu IP adresu, tj. adresu s koje je došao napad, međutim, napadač se zasigurno sakrio i dobro si složio tragove da ne može lako biti otkriven, a posebno je teško otkrivati ovakva djela s obzirom da se radi o međunarodnim suradnjama", rekao je Gulan.

Gulan je također rekao kako se čini da ove dojave već dugo traju, ali da je iz perspektive digitalne forenzike i rekonstrukcije događaja, zapravo u pitanju vrlo kratak rok i "nemamo zapravo ni mandata ni očekivanja da će ovaj lanac kriminala biti tako brzi uklonjen, odnosno otkriven."

"Nažalost, iako današnji ovakvi napadi - kibernetički, informacijski-neinformatički - mogu se zapravo raditi iz kutaka sobe. Po načinu izvršenja zapravo vidimo da je to dobro uigran pojedinac, a može zapravo biti i da je njihova skupina. Ono što bi zapravo valjalo naglasiti jest da se možda radi zapravo o nekome tko je 'najahao' na ovaj val i vidio zapravo da može doći do malo pažnje u medijima. Tako da vrlo je teško reći dok je policijska istraga u tijeku i slati, možda, poluinformacije kako ne bi dizali razinu panike i straha, ali zasigurno je da se radi i dobro pripremljenom pojedincu ili skupini - sigurno nije neki slučajni prolaznik, koji je ovakvu paniku uspio napraviti", rekao je Gulan.

