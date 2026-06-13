FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OČEVID U TIJEKU /

Tragedija kod Marije Bistrice: Muškarac na quadu sletio s ceste i na mjestu preminuo

Tragedija kod Marije Bistrice: Muškarac na quadu sletio s ceste i na mjestu preminuo
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Od 16:05 sati zatvorena je dionica Županijske ceste 2204 Marija Bistrica - Konjščina, a promet se preusmjerava na obilazne pravce

13.6.2026.
17:51
Tesa Katalinić
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 15:30 kod Marije Bistrice smrtno je stradao muškarac (53).

Nesreća se dogodila u Poljanici Bistričkoj kada je muškarac sletio s ceste na quadu. Uslijed zadobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu događaja.

Od 16:05 sati zatvorena je dionica Županijske ceste 2204 Marija Bistrica - Konjščina, a promet se preusmjerava na obilazne pravce.

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više informacija.

Prometna NesrećaMarija BistricaQuad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike