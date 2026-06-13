Tragedija kod Marije Bistrice: Muškarac na quadu sletio s ceste i na mjestu preminuo

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 15:30 kod Marije Bistrice smrtno je stradao muškarac (53).

Nesreća se dogodila u Poljanici Bistričkoj kada je muškarac sletio s ceste na quadu. Uslijed zadobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu događaja.

Od 16:05 sati zatvorena je dionica Županijske ceste 2204 Marija Bistrica - Konjščina, a promet se preusmjerava na obilazne pravce.

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više informacija.