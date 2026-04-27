Iz KBC-a Zagreb poručuju: 'Nije postojala stvarna ugroza za sigurnost pacijenata i osoblja'

Nakon što su primili anonimnu dojavu o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, iz KBC-a Zagreb istaknuli su da su odmah obavijestili policiju koja je detaljno pregledala prostor te da ni u jednom trenutku nije postojala stvarna ugroza za sigurnost pacijenata i zdravstveno osoblje. Kako su izvijestili, odmah po zaprimanju dojave o svemu je obaviještena nadležna policija koja je bez odgode poduzela sve potrebne mjere i radnje.

"Policijska uprava zagrebačka angažirala je sve raspoložive snage, uključujući policijske službenike i specijalizirane protueksplozijske timove, koji su proveli detaljan pregled i sigurnosni nadzor prostora", dodali su.

Posebno su istaknuli da je sigurnost pacijenata, zdravstvenog osoblja i svih posjetitelja bila i ostala apsolutni prioritet. "Sve bolničke službe postupale su sukladno propisanim sigurnosnim protokolima, uz kontinuiranu koordinaciju s nadležnim službama, čime je osigurano neometano i sigurno odvijanje zdravstvene skrbi", stoji u priopćenju.

Iz KBC-a Zagreb poručili su da provedenim pregledom nije utvrđeno postojanje nikakve opasnosti niti su pronađeni elementi koji bi potvrdili istinitost dojave. "Ni u jednom trenutku nije postojala stvarna ugroza za sigurnost pacijenata i zdravstvenog osoblja", naglasili su.

Svjesni smo, kažu, da ovakve informacije mogu izazvati zabrinutost kod građana, pacijenata i njihovih obitelj te dodatno naglasili da su sve nadležne službe reagirale pravovremeno i profesionalno te da je sigurnost svih uključenih bila u potpunosti osigurana.

Zahvalili su pacijentima, njihovim obiteljima i građanima na razumijevanju, povjerenju i suradnji, uz uvjerenje da će i nadalje zajednički pridonositi očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja za pružanje zdravstvene skrbi.

