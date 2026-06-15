Drogirani bježali od policajaca pa ih pokušali nasamariti: Nevjerojatni detalji noćne potjere
Sud je donio odluku kojom se 48-godišnjak proglašava krivim te mu je određeno zadržavanje u trajanju od 5 dana do donošenja pravorijeka presude
Drogirani vozač i suvozačica pokušali su pobjeći policiji kada ih je pokušala zaustaviti u mjestu Janjina na Pelješcu. Sve se dogodilo u noći na subotu tijekom nadzora prometa.
Vozač za volanom automobila dubrovačkih tablica nije se zaustavio, nego se dao u bijeg, a policajci su krenuli za njim. Brzo su ga sustigli i shvatili da su se vozač i suvozačica zamijenili za mjesta.
Policija je utvrdila da je za volanom zapravo bio 48-godišnjak kojem je ranije ukinuta vozačka dozvola jer je skupio 12 negativnih prekršajnih bodova. Spasiti ga je pokušala 50-godišnjakinja koja je bila s njim u autu, no policija ih je raskrinkala.
Oboje bili drogirani
Preliminarno testiranje na droge otkrilo je da su oboje bili pod utjecajem droge i to crystal metha i amfetamina. Odbili su uzimanje krvi i urina za analizu.
Vozač je uhićen, a na Općinskom sudu u Dubrovniku predloženo je da se kazni s 5.690 eura kazne ili 120 dana u zatvoru i zaštitnom mjerom oduzimanja vozačke idućih godinu dana.
Sud ga je proglasio krivim te mu odredio zadržavanje od pet dana do donošenja pravorijeka presude.
Suvozačica je kažnjena s 1320 eura.