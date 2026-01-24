FREEMAIL
KAD JE SVAKA MINUTA VAŽNA /

Trudnica s Pelješca hitno prevezena u bolnicu vojnim helikopterom: 'Ponosni smo kad možemo pomoći'

Trudnica s Pelješca hitno prevezena u bolnicu vojnim helikopterom: 'Ponosni smo kad možemo pomoći'
Foto: Morh

Ova intervencija još je jedan primjer spremnosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva da u svakom trenutku pruže pomoć civilima, osobito kada je riječ o hitnim situacijama u kojima su brzina i sigurnost od presudne važnosti

24.1.2026.
12:07
danas.hr
Morh
Vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jutros su, 24. siječnja 2026., hitno helikopterom prevezli trudnicu iz Orebića na otoku Pelješcu u Klinički bolnički centar Split.

Kapetan helikoptera, bojnik Nikola Gažo, istaknuo je kako je zadaća provedena sukladno planu i važećim procedurama, uz potpunu koordinaciju svih uključenih službi.

"Uvijek smo ponosni kad svoja vojna znanja i vještine možemo iskoristiti da bismo pomogli našim ljudima u hitnim situacijama, a posebno kada je riječ o trudnicama ili djeci“, rekao je bojnik Gažo. 

Hitan prijevoz uspješno je provela dežurna letačka posada koju su činila četiri člana, a let je obavljen helikopterom Mi-171Sh.Riječ je o pripadnicima 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su rano jutros sudjelovali u hitnom zračnom medicinskom prijevozu. 

Helikopterska posada poletjela je u 7.35 sati iz vojarne "Knez Trpimir“ u Divuljama prema helidromu Mokalo u Orebiću, a u 8:20 preuzeli su trudnicu u pratnji dvaju članova medicinskog tima te nastavili let prema Splitu. Helikopter je u 8:45 sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split, gdje je trudnica, zajedno s medicinskom pratnjom, predana na daljnju zdravstvenu skrb.

Nakon uspješno provedene zadaće, posada se u 9 sati vratila u svoju matičnu bazu u vojarni "Knez Trpimir“ u Divuljama, izvijestili su iz MORH-a.

Ova intervencija još je jedan primjer spremnosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva da u svakom trenutku pruže pomoć civilima, osobito kada je riječ o hitnim situacijama u kojima su brzina i sigurnost od presudne važnosti.

