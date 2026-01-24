EU dovodi u pitanje Trumpov 'Odbor za mir': 'Imamo ozbiljne sumnje u niz elemenata'

Služba Europske unije za vanjske poslove dovela je u pitanje široke ovlasti američkog predsjednika Donalda Trumpa nad njegovim novim Odborom za mir, stoji u internom dokumentu u koji je Reuters imao uvid.

Trump je pozvao svjetske vođe da se pridruže njegovoj inicijativi Odbora za mir s ciljem rješavanja sukoba na globalnoj razini, ali su mnogi čelnici zapadnih vlada suzdržani oko sudjelovanja.

U povjerljivoj analizi od 19. siječnja, koja je podijeljena s državama članicama EU-a, Europska služba za vanjsko djelovanje izrazila je zabrinutost zbog koncentracije moći u Trumpovim rukama u tom tijelu.

Povelja Odbora za mir "izaziva zabrinutost prema ustavnim načelima EU-a“, a „autonomija pravnog poretka EU-a također se protivi koncentraciji ovlasti u rukama predsjedavajućeg“, napisala je diplomatska služba bloka.

U dokumentu se također navodi da novi Odbor za mir "značajno odstupa“ od mandata koji je u studenome odobrilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, a koji je bio isključivo usmjeren na sukob u Pojasu Gaze.

Proširivanje nadležnosti

Novim odborom, koji je američki predsjednik pokrenuo u četvrtak, doživotno predsjeda Trump, a predviđeno je da počne rješavanjem sukoba u Pojasu Gaze te da se potom proširi na druge sukobe.

Države članice ograničene su na trogodišnje mandate, osim ako ne plate milijardu dolara svaka za financiranje aktivnosti odbora i tako steknu trajno članstvo.

"Jednom kada se ovaj odbor u potpunosti formira, moći ćemo raditi što god želimo. I to ćemo raditi u suradnji s Ujedinjenim narodima", rekao je Trump, dodavši da UN ima golem potencijal koji nije bio u potpunosti iskorišten.

Nakon što su se europski čelnici sastali u četvrtak navečer kako bi razgovarali o transatlantskim odnosima, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavio je novinarima: "Imamo ozbiljne sumnje u niz elemenata povelje Odbora za mir, a koji se odnose na njegov opseg, upravljanje i usklađenost s Poveljom Ujedinjenih naroda."

Costa je rekao da je EU „spreman surađivati sa Sjedinjenim Državama u provedbi sveobuhvatnog Mirovnog plana za Gazu, s Odborom za mir koji bi obavljao svoju misiju kao prijelazna uprava, u skladu s Rezolucijom 2803 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda“.

Nekoliko zemalja EU-a, uključujući Francusku, Njemačku i Španjolsku, već je reklo da se neće pridružiti tom odboru.

U svojoj analizi, diplomatska služba EU-a navela je da "odredba prema kojoj odluka države članice o razini njezina sudjelovanja zahtijeva odobrenje predsjedavajućeg predstavlja nedopustivo miješanje u organizacijsku autonomiju svake članice“.