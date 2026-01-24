Prepoznajete li ove preslatke mališane? Zaludili su žene, a uskoro ih gledamo na malim ekranima

Od 26. siječnja na Voyo, a uskoro na RTL-u s emitiranjem kreće nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' s Petrom Rašićem i Karlom Godecom u glavnim ulogama. Gledatelji će moći uživati u duploj dozi romantike, drame i emocija, kao i kadrovima predivne Krete i idiličnim lokacijama koje oduzimaju dah.

Svestrani, šarmantni i neodoljivi, Petar i Karlo spremni su dočekati kandidatkinje koje će se boriti za njihova srca, a u ekskluzivnim intervjuima za RTL.hr otkrili su što traže kod svojih potencijalnih partnerica.

Foto: Rtl, Gospodin Savršeni

Petar Rašić: od informatike do modeling karijere

29-godišnji model Petar priznao je da je kao dječak bio posvećen sportu, no ubrzo ga je privukao sasvim drugačiji izazov – informatika. "Prije modelinga prvo sam mislio da ću se baviti IT-em jer sam počeo studirati informatiku u Kragujevcu", prisjetio se Petar, dodajući da ga je sudbina ipak odvela prema modnoj industriji, gdje je pronašao svoj pravi poziv.

Foto: Rtl, Gospodin Savršeni

Kad je riječ o partnerici, Petar ističe da su mu najvažnije osobine empatija i briga za druge. "Volim djevojke koje mare za ljude oko sebe", rekao je, a odbija bahatost i nedostatak poštovanja. Iako cijeni ozbiljnost, Petar naglašava i važnost smisla za humor: "Volim zabavne i pomalo sarkastične djevojke. To mi je jako zanimljivo." Fizički ga privlače oči i osmijeh jer, kako kaže, pogled puno govori o osobi, dok osmijeh pokazuje sreću.

Karlo Godec: sport, osobnost i vizija za budućnost

'Gospodin Savršeni', 26-godišnji Karlo, rukometom se bavi od malih nogu i ističe da je taj sport njegov cijeli život. Ipak, kad je riječ o ljubavi, za njega je osobnost važnija od izgleda. "Izgled je prvo što vidiš kod osobe, ali meni to nije najvažnija stvar. Najvažnije mi je da s djevojkom mogu biti ja, da ne moram paziti što ću reći", rekao je Karlo.

Foto: Rtl, Gospodin Savršeni

Kod partnerice prvo primijeti stav, energiju i osmijeh, a iako priznaje da su mu plavuše privlačne, to nije presudno. Karlo traži djevojku koja ima viziju za budućnost, izraženu obiteljsku crtu i želju da zajedno grade život iz temelja. "Želim da želi graditi sa svojim partnerom nešto iz nule. Ne da dođe s pričom 'ja imam ovo i ono', nego da zajedno nešto izgradimo", pojasnio je.

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' obećava uzbudljive i romantične trenutke, a gledatelji će imati priliku pratiti kako se Petar i Karlo snalaze u novim izazovima i hoće li pronaći svoje prave partnerice.

Foto: Rtl, Gospodin Savršeni

