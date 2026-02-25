Navijači Torina izgubili strpljenje: Transparent i ‘izmet’ za upravu šokirali Italiju

U Torinu ne svijetle najbolji dani, a nezadovoljstvo vrišti s terena i s tribina. Talijanski prvoligaš, gdje nastupaju hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić i bivši mladi Vatreni Sandro Kulenović, nalazi se u dubokoj krizi i bori za ostanak u Serie A. Trenutno su na 15. mjestu lige, svega tri boda iznad 18. Leccea.

Momčad je u posljednjih sedam utakmica slavila samo jednom, a među porazima posebno se ističe težak 6:0 od Comoa i ispadanje iz Kupa Italije protiv Intera. Posljednji udarac došao je u derbiju protiv Genoe, kada je Torino izgubio 3:0, što je rezultiralo otkazom trenera Marca Baronija.

Strpljenje navijača puklo je nakon još jednog razočaranja. Pred povijesnim trening-centrom Stadio Filadelfia osvanuo je transparent s porukom: „s*** poput Kaira“, očita aluzija na predsjednika kluba Urbana Caira.

No navijači nisu stali na tome, pred stadion su iznijeli i hrpu izmeta, simbolično izražavajući bijes i nezadovoljstvo radom uprave. Lokalni mediji tvrde da navijači smatraju Caira glavnim krivcem za slabije rezultate momčadi, dok igrači i dalje pokušavaju ostvariti potencijal pod teškim pritiskom.

Nakon poraza od Genoe, Baroni je odmah smijenjen, a na klupu je stigao Roberto D’Aversa, bivši trener Empolija, koji je angažiran na kratkoročni ugovor do lipnja.

Trenutni učinak Torina bolji je jedino od momčadi Cremonese, Pise i posljednjeplasirane Hellas Verone. Povijesno gledano, Torino je veliki klub talijanskog nogometa, s pet naslova u 1940-ima i posljednjim Scudettom 1976. godine, no od tada balansira između Serie A i Serie B.

Momčad u svojim redovima ima i bivše Premier League igrače, Vlašića, Che Adamsa, Tina Anjorina i Cesarea Casadeija. Vlašić je ove sezone vodeći strijelac Torina s šest pogodaka, Adams je dodao četiri, a Casadei tri.

Kriza u Torinu jasno pokazuje da čak ni povijesna veličina ne može garantirati mir i stabilnost, a trenutna situacija potvrđuje koliko su očekivanja navijača u talijanskim velikanima uvijek ogromna.

