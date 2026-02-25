Procurila šokantna fotka Stephena Hawkinga iz Epsteinovih dosjea: kokteli, bikiniji i nova pitanja

Poznati britanski teorijski fizičar Stephen Hawking fotografiran je u društvu dviju žena u bikinijima kako ispijaju koktele, vidi se na fotografiji koja je objavljena u Epsteinovim dosjeima.

Na fotografiji, fizičar leži na ležaljci, dok mu jedna od djevojaka pomaže pridržati piće. Nije poznat kontekst fotografije, kao ni lokacija i datum.

Fotografija je kružila na društvenim mrežama i ranije, a sada se pojavila u najnovijoj grupi objavljenih dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, prenosi The Sun.

Hawking, koji je umro 2018., u prošlosti je fotografiran na Epsteinovom otoku Little Saint James, koji je dio Američkih Djevičanskih otoka.

Poznanstvo s Epsteinom

Sudjelovao je na putovanju po Američkim Djevičanskim otocima s grupom od 21 znanstvenika koji su bili na konferenciji 2006. koju je financirao Jeffrey Epstein. Prije tog događaja, Hawking je fotografiran dva puta na zloglasnom otoku gdje se sumnja da je osuđeni seksualni predator zlostavljao maloljetnice.

Na jednoj fotografiji je u društvu drugih na roštilju, dok na drugoj fotografiji promatra morsko dno u podmornici.

Epstein je navodno modificirao plovilo kako bi Hawking, koji je zbog bolesti koristio posebnu vrstu invalidskih kolica, mogao ići pod vodu.

Nije jasna priroda odnosa Hawkinga i Epsteina jer dvojac prije i poslije tog putovanja nije fotografiran zajedno.

No, znanstvenik se spominje više oko 250 puta u najnovijoj seriji objavljenih dokumenata povezanih sa Epsteinovim slučajem.

Još prošle godine mediji su pisali kako je Epstein navodno poticao svoju pomoćnicu Ghislaine Maxwell da ponudi mito onima koji bi mogli osporiti optužbu da je Hawking sudjelovao u "maloljetničkoj orgiji".

Osim toga, vjeruje se da su Hawking i Epstein zajedno posjetili "isključivo muški" klub 2011. godine.

