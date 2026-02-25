Zagrepčani imaju priliku osvojiti “Treasure hunt”

Zagrepčani će u petak 27. 2. imati priliku tražiti srebrnjak Kanadski javorov list i startninu za Zagrebački proljetni cener, a već idući tjedan ulog se povećava potragom za 1 g zlata Argor-Heraeus.

Ako ste se već krenuli pripremati za svoju utrku, upute su jednostavne, papirići s dodatnim kodom bit će skriveni na dvije različite lokacije u Zagrebu, a jedino što trebate je pratiti videa na Instagram i Facebook profilu Centar Zlata i saznati o kojim je lokacijama riječ. Za pronalazak kodova bit će potrebne vještine snalažljivosti i prostornog prepoznavanja, što znači da će do nagrada doći samo oni najbrži i najsposobniji.

Foto: Promo

Sretni dobitnici moći će zamijeniti svoje kodove za nagradu dolaskom u poslovnicu Centra Zlata u Savskoj 41 (neboder Zagrepčanka, 11. kat).

“Treasure Hunt” u Zagrebu je organiziran dva puta do sada, a ovaj put se organizira u sklopu devetog izdanja Zagrebačkog proljetnog cenera.

„ Kao osoba koja trči maratone, znam koliko su upornost, disciplina i jasan cilj važni – kako u sportu, tako i u životu. Upravo zato ponosni smo što Centar Zlata podržava Zagrebački proljetni cener. Osobno vjerujem u dugoročnu vrijednost – bilo da je riječ o ulaganju u vlastito zdravlje ili u financijsku budućnost. Ova suradnja za nas ima istinsko značenje.“ rekao je Petar Uremović, direktor prodaje Centar Zlata

Osim avanture traženja blaga po Zagrebu, tradicionalno Proljetni cener ostaje jedina utrka u Hrvatskoj koja pobjednicima daruje vrijedne nagrade - prvoplasirani u muškoj i ženskoj konkurenciji od 5 i 10 kilometara s 1 g zlata Argor-Heraeus, a poseban trenutak će slijediti na tradicionalnoj nagradnjači Zagrebačkog proljetnog cenera gdje se daruje 2 srebrnjaka Kanadski javorov list.

Pravila nagradnog natječaja moguće je pronaći na linku