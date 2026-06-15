Rekorderi na dva kotača: Zajedno napuhali više od 6 promila, a vožnje će skupo platiti

Policija je u nedjelju u Sisku zaustavila 42-godišnjeg biciklista koji je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od čak 3,38 promila.

Kako je priopćila policija, muškarac je priveden u policijsku postaju na triježnjenje, a protiv njega će podnijeti prekršajni nalog zbog više počinjenih prekršaja.

Osim što je bio u visokom stupnju alkoholiziranosti, 42-godišnjak je vozio bicikl bez reflektirajućeg prsluka te bez upaljenih svjetala. Također, kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti drugi dokument kojim bi mogao dokazati svoj identitet.

Pijan vozio e-romobil

Koju čašicu više popio je i 42-godišnjak koji je s 2,71 promila izazvao prometnu nesreću na električnom romobilu u Dubrovniku. Iako se sve dogodilo još prošle srijede, policija je sada objavila detalje.

Vozač se kretao kolnikom spojne ceste od Ulice dr. Ante Starčevića prema Vukovarskoj ulici u Dubrovniku kada je lijevim dijelom upravljača romobila udario u desno vanjsko ogledalo na osobnom vozilu dubrovačkih registarskih oznaka koje je bilo nepropisno parkirano, objavila je policiju.

U nesreći nije bilo ozlijeđenih već je nastala samo materijalna šteta. Vozač je nosio zaštitnu kacigu.

Zadržan je u prostorijama policije dok se nije otrijeznio, a onda je morao platiti kaznu od 320 eura.