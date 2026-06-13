Bivša premijerka zablistala je na špici, a sve zbog modnog komada čija će vas cijena iznenaditi

Jadranka Kosor (72) jedna je od najvjernijih posjetiteljica zagrebačke špice. Bivša premijerka gotovo je svake subote među prolaznicima u centru grada, a njezina modna izdanja rijetko prolaze nezapaženo. Poznata po elegantnom stilu s pomno odabranim detaljima, ni ovoga puta nije razočarala.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Za šetnju gradom odabrala je ženstveno ljetno izdanje u kojem je glavnu riječ vodila upečatljiva maksi suknja s plavim i svijetloplavim prugama iz Zare. Popularni model trenutačno se može kupiti po cijeni od 39,95 eura.

Suknju je spojila s bijelom majicom i kratkim strukiranim sakoom, stvarajući kombinaciju koja je istovremeno elegantna i prilagođena toplijim danima. Cijeli styling upotpunila je plavim balerinkama, velikom shopper torbom i sunčanim naočalama predimenzioniranih okvira.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dok su brojni Zagrepčani subotnje prijepodne provodili na terasama i u šetnji centrom grada, Kosor je još jednom pokazala kako ostati vjerna svom prepoznatljivom stilu i tijekom ljetnih vrućina. Prozračna suknja, svijetli tonovi i nenametljivi detalji pokazali su se kao dobitna kombinacija za sunčani dan u metropoli.