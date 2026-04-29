DOLIJALI?

Božinović o dojavama o bombama: 'Na području Hrvatske uhićeno je nekoliko osoba'

Božinović o dojavama o bombama: 'Na području Hrvatske uhićeno je nekoliko osoba'
'Policija radi intenzivno, ne samo kad govorimo o onom protueksplozijskom radu koji rade posebni dijelovi policije, već se vrlo intenzivno radi na međunarodnom planu i dokaznim postupcima i do sada je detektirano nekoliko osoba, kazao je ministar

29.4.2026.
19:17
danas.hr
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu navečer kako je policija uhitila nekoliko osoba koje povezuju s lažnim dojavama o bombama koje su proteklih tjedan dana u velikoj mjeri uznemiravale cijelu Hrvatsku. 

'Kao što sam već kazao u nekoliko navrata, policija radi intenzivno, ne samo kad govorimo o onom protueksplozijskom radu koji rade posebni dijelovi policije, već se vrlo intenzivno radi na međunarodnom planu i dokaznim postupcima i do sada je detektirano nekoliko osoba. U ovom trenutku mogu sada reći da je uhićeno nekoliko osoba na području Hrvatske no zbog specifičnosti krim istraživanja u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći", rekao je Božinović novinarima nakon otvorenja IDU Foruma u Zagrebu.

Podsjetimo, od Dubrovnika do Zagreba, u kratkom je roku zabilježeno više od 500 lažnih dojava o bombama. Policija je morala evakuirati vrtiće, osnovne i srednje škole, institucije, bolnice, shopping centre...

Što je bio cilj?

Najviše pate učenici, neke su škole već triput ispražnjene. Mailovi s prijetnjama dolaze preko stranih adresa i servera. Moguće da ih generira i umjetna inteligencija. Stoji li iza njih organizirana skupina ili pojedinci trebala biti otkriti istraga. 

Alen Delić, stručnjak za cyber sigurnost rekao je ranije za RTL Direkt  da je proces zahtjevan i da je nužna međunarodna suradnja. "Ono što policija radi, ona može djelovati na svom terenu. Čim prelazi naše granice, a u internetskom prostoru uvijek prelazimo naše granice - mora postojati suradnja s nekom drugom, trećom, petom državom, za to treba protok vremena", kaže.

Je li cilj širenje panike i straha ili nešto treće, i to tek treba utvrditi. Policija prijetnje shvaća ozbiljno i izlazi na svaku. U istragu je uključena SOA, surađuje se sa stranim službama. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
