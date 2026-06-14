Tko se više veseli praznicima - djeca ili roditelji? Daria Lorenci: 'Da malo udahnemo zraka'

Kraj školske godine za mnogu djecu ali i roditelje donosi isti osjećaj – olakšanje. Nakon mjeseci ranih buđenja, testova, roditeljskih briga, organizacije i neprekidnog usklađivanja obiteljskog rasporeda, stiže razdoblje u kojem se može malo usporiti. Djeca uvijek jedva čekaju praznike, no nerijetko ih s jednakim nestrpljenjem iščekuju i njihovi roditelji.

'Osjećam olakšanje'

Među njima je i glumica Daria Lorenci, majka trojice sinova, koja priznaje da kraj školske godine uvijek donosi određeno rasterećenje, premda je s vremenom naučila drukčije gledati na školske obveze i roditeljske izazove.

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"Osjećam olakšanje zbog završetka škole, kao i vjerojatno svi roditelji", kaže nam kroz smijeh.

Ipak, ističe kako je njezino iskustvo danas drukčije nego prije nekoliko godina. Stariji sinovi pohađaju privatnu umjetničku srednju školu, zbog čega je, kaže, velik dio odgovornosti prešao na njih.

"Oni puno toga u školi naprave i to nekako su stvarno njihove obaveze i ne zahtijeva se od nas roditelja da sumanuto u tome sudjelujemo., što uvelike olakšava svakodnevicu."

Najmlađi sin još je u osnovnoj školi, završio je četvrti razred, pa roditeljske brige nisu potpuno nestale, no upravo joj je iskustvo s troje djece donijelo novu perspektivu.

"S trećim djetetom čovjek ipak malo promijeni pristup. Shvatiš da ne treba sve doživljavati kao pitanje života i smrti. To su njihove obveze i na kraju se uglavnom sve posloži."

Ljetni odmor kao osobno rasterećenje

Iako se veseli školskim praznicima, Daria priznaje da ih ove godine možda još više iščekuje iz jednog drugog razloga.

"Iskreno, ljetne praznike čekam više zbog sebe nego zbog djece", govori.

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Nakon intenzivnih mjeseci ispunjenih kazalištem, snimanjima i brojnim obvezama, raduje se prilici da napokon uspori.

"Bila mi je vrlo zahtjevna godina. Monodrama 'Ja, glumica' doživjela je odličan odjek kod publike i odigrali smo velik broj izvedbi. Uz to sam radila u kazalištu, igrala postojeći repertoar, a snimanje serije i dalje traje."

Radna godina i potreba za predahom

Zato joj, kao i mnogim roditeljima ovih dana, najviše znači pomisao na nekoliko tjedana bez rasporeda, obaveza i utrke s vremenom.

"Veselim se da malo udahnemo zraka i da budemo zajedno. Da se kao obitelj nađemo na moru i provedemo više vremena jedni s drugima."

Nakon još jedne školske godine, prepune školskih i poslovnih izazova, upravo se u toj jednostavnoj želji krije ono što ljeto mnogim roditeljima čini najljepšim dijelom godine – malo mira, malo predaha i puno zajedničkih trenutaka.