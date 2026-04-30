Prvi smo 'zavirili' u novu kolekciju Igora Djuge: Što će ove sezone biti hit, a što out?

EKSKLUZIVNO /

Postoje trenuci u modi kada postaje jasno da promatramo više od nove kolekcije – trenutke u kojima se nazire smjer koji bi mogao obilježiti sezonu. Upravo takav dojam ostavlja ulazak u showroom etabliranog dizajnera Igora Djuge, koji je pred kamerama Net.hr-a po prvi put predstavio svoju novu kolekciju. Riječ je o cjelini koja još čeka svoje službeno lansiranje, ali već sada odaje snažan potencijal budućeg modnog hita.

S jedne strane dominiraju haljine čiste linije, dok s druge sportski inspirirani komadi ublažavaju strogoću i vraćaju cijelu priču u svakodnevni kontekst. Upravo ta ravnoteža između elegancije i ležernosti postaje ključni potpis kolekcije.

Ovdje ne postoji klasična podjela na večernje i dnevne, niti jasno razgraničenje između formalnog i opuštenog. Umjesto toga, svi komadi funkcioniraju unutar jedinstvene logike kombiniranja, gdje se estetike preklapaju i nadopunjuju, stvarajući fluidnu, suvremenu garderobu.

Od prvog pogleda na kolekciju, preko dizajnerskih favorita, pa sve do komada koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu – sve detalje donosimo u prilogu.