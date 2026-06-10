Nakon tri tjedna na aparatima umro glumac Anthony Guidera, glumio je u kultnim filmovima

Glumac Anthony Guidera, poznat po ulogama u filmovima 'Kum III' (The Godfather Part III) i 'Species', preminuo je u 66. godini života nakon nekoliko tjedana provedenih na aparatima za održavanje života.

Prema informacijama koje je potvrdio TMZ, njegova supruga Valarie ispričala je da se tragični događaj dogodio 11. svibnja u njihovom domu u južnoj Kaliforniji. Dok su boravili u dnevnom boravku, Guidera se iznenada srušio, a srce mu je prestalo kucati.

Hitno je prevezen u bolnicu, gdje su ga liječnici stavili na aparate za održavanje života. Nakon tri tjedna, u skladu s njegovom ranije izraženom željom, liječnici su ga skinuli s aparata kako bi mogao biti prevezen kući i preminuti prirodnom smrću u krugu obitelji.

Anthony Guidera preminuo je u subotu, no točan uzrok smrti zasad nije poznat. Njegova supruga navela je kako liječnici još uvijek nemaju objašnjenje za iznenadni zastoj srca koji je doveo do kobnog ishoda.

Karijera obilježena kultnim filmskim naslovima

Guidera je svoju filmsku karijeru započeo 1990. godine kada je dobio ulogu tjelohranitelja Anthonyja u filmu 'The Godfather III', trećem nastavku legendarne trilogije redatelja Francisa Forda Coppole.

Pet godina kasnije ostvario je zapaženu ulogu Robbieja u znanstveno-fantastičnom hitu 'Species'. Za scenu poljupca s glumicom Natashom Henstridge osvojio je MTV Movie Award u kategoriji najboljeg filmskog poljupca.

Tijekom karijere pojavio se i u manjim ulogama u popularnim holivudskim ostvarenjima poput 'The Rock', 'The Postman' i 'Armageddon'.

Nastupi na televiziji

Osim filmskih projekata, Guidera je ostvario niz gostujućih uloga na televiziji. Publika ga pamti po nastupima u serijama 'Renegade', 'Baywatch', 'Angel' i 'Star Trek: Deep Space Nine'.

Vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne obožavatelje i kolege iz filmske industrije. Anthony Guidera ostat će upamćen po svojim ulogama u nekim od najpoznatijih filmskih i televizijskih naslova 1990-ih godina.