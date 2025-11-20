Igor Djuga otkriva tajne svog modnog carstva: Evo zašto poznate Hrvatice biraju baš njega

Od tinejdžerskih crteža haljina do brenda koji danas nosi niz poznatih Hrvatica, Igor Djuga je ime koje je već godinama prisutno na modnoj sceni. Njegov put počeo je kao san o vlastitom modnom izrazu, koji je postupno prerastao u stvarnost oblikovanu kvalitetom, krojem i pažljivo odabranim materijalima. Danas njegove kreacije spajaju eleganciju i karakter, a žene koje ih nose postaju protagonistice svojih modnih priča. S kolekcijama koje privlače pažnju medija i publike, Đugo je uspio ono o čemu mnogi sanjaju – stvoriti brend koji istovremeno odražava osobni pečat dizajnera i prepoznatljiv stil onih koji ga biraju.

Kako je započeo vaš put u svijet mode i koja je bila najvažnija prekretnica u vašoj karijeri koja vas je učinila prepoznatljivim?

Moda je za mene oduvijek bila jezik izražavanja - još kao tinejdžer nisam crtao automobile, nego haljine. Tijekom odrastanja konstantno su mi se otvorili neki moji novi vidici, a usprkos tadašnjim teškim vremenima pratio sam sve globalne modne trendove maštajući i planirajući kako ću ‘jednoga lijepoga dana’ osnovati vlastiti modni brend. Dakle, bio je to proces od nekadašnjeg dječačkoga sna do profesionalnoga izazova danas. S vremenom sam, nakon jako puno rada i požrtvovnosti, postavio svoj brand na modnoj mapi, a onda je došao i taj trenutak kada su mediji i publika počeli primjećivati moj rad. No, i dalje svaku kolekciju doživljavam kao nastavak tog procesa, razvoja i prepoznavanja – vjerujem kako je važna je bila i dosljednost.

Kako biste opisali svoj dizajnerski potpis? Koje elemente najviše volite ugraditi u svoje kreacije?

Moj dizajnerski potpis je spoj sofisticirane ženstvenosti i suvremenog izričaja – kreiram komade koji laskaju ženskom tijelu, ali pri tom imaju karakter. Volim raditi s asimetrijom, pomalo oversized siluetama, uvijek s visokokvalitetnim materijalima i detaljima koji odražavaju stav. Inspiracija dolazi iz arhitekture, putovanja, a najviše od stvarnih žena koje nose moje haljine. Želim da svaki komad priča priču. Materijali su mi iznimno važni, biram tkanine koje imaju teksturu, postojanost i eleganciju. Vjerujem da haljina nikako ne smije sputavati u pokretu i poruci – ona mora omogućiti slobodu kretanja i autentičnost žene koju ju nosi. U konačnici, moj potpis prepoznatljiv je po sofisticiranom oblikovanju koje čini razliku, a s druge strane se u mojim haljinama svaka žena osjeća da je ‘u prvom planu’. Vjerujem da sam upravo taj balans postigao.

Što je najtraženije među vašim klijentima danas?

Klijentice danas traže i pronalaze haljine, svečane haljine, svečana i poslovna odijela, vjenčanice s našim potpisom... Često biraju neke naše modele koje mogu prilagoditi situaciji, od poslovnog dana do večernjeg izlaska. Također, rastuća je svijest o kvaliteti materijala i održivosti, mi smo oduvijek posebno o tome vodili računa i ulagali u najkvalitetnije. U mom slučaju vrlo su tražene haljine koje imaju karakter i omogućuju ženi da se osjeća posebnijom, ali i primijećenom, Kombinacija elegantnog odijela i večernje haljine u jednoj liniji postala je popularna, klijentice žele fleksibilnost. Poseban segment su i vjenčanice i svečani komadi – mladenke žele da ih njihova vjenčanica u tom najsvečanijem trenutku predstavlja, a ne definira i sputava. Na kraju, personalizacija, dakle poseban rad s klijenticama koje su odabrale naš design kao svoj osobni stil te mu se vraćaju u kontinuitetu. Svaka naša kolekcija se čeka s velikim veseljem i nestrpljenjem.

Koji je hit ove sezone u modnom svijetu?

Ove sezone primjećujem fokus na slojevitosti i kombinaciji različitih tekstura – mat i sjajno, čvrsto i lepršavo. Oversized siluete i odijela za žene u velikom stilu, ali u elegantnijoj interpretaciji. Također, neutralne boje s jednim naglašenim tonom poput smaragdno zelene ili intenzivne plave dominiraju nekim kolekcijama. Veseli me i što se donekle vratila atmosfera glamura osamdesetih, ali sa suvremenim štihom: asimetrični krojevi, istaknuti rameni dio, naglasak na ženstvenosti, ali bez pretjerivanja. U mom radu to znači da model kojega klijentica odabere može biti ''glavna zvijezda'', ali da ga klijentica nosi i da je ona u centru pozornosti... Ukratko, trend sezone nije ''više je više'', nego „više je bolje, s mjerom i stilom“.

A koji trend vam se osobno ne sviđa?

Znam što mi se nikako ne sviđa, a to je trend masovne potrošnje i brze mode koji forsira svakog mjeseca novi ''hit''. Takav pristup umanjuje vrijednost našeg dizajna i profesije. Također, trend pretjeranog logotipiziranja, kada logotip nosi glavnu ulogu, a ne kroj, materijal ili ideja, to mi je estetski nezanimljivo i neprihvatljivo. Prava moda proizlazi iz kreativnosti, autentičnosti i kvalitetne izrade, a ne samo iz prikaza brenda. Kada vidim komad koji je samo „viralni izgled“ bez stvarne održivosti ili osobnosti, osjećam da to ne vrijedi. U svojem radu nastojim biti suptilan, ali zaokružen jer moda treba biti izvor samopouzdanja, a ne potrebe da se bude viđen - po svaku cijenu.

Kako dizajneri uspijevaju probiti se na tržištu u Hrvatskoj, s obzirom na konkurenciju i izazove?

Hrvatsko tržište je posebno izazovno jer je relativno malo i publika je vrlo dobro informirana, ali i selektivna. Da bi se probio na tržištu, dizajner mora imati jasno definiranu i prepoznatljivu estetiku i dosljedno graditi svoj identitet, a sve kako ne bi bio ''još jedan“ brend. Osim dizajna, važni su i poslovni aspekti – marketing, komunikacija s klijentima i kvaliteta usluge. Naravno poslovne suradnje, PR aktivnosti, društvene mreže i vidljivost igraju značajnu ulogu. U mom iskustvu, prepoznatljiv design, izbor materijala, osobni pristup i personalizacija ključni su elementi koji razlikuju brend na domaćem i regionalnom tržištu. Također je važno povezati se s publikom – ne očekivati da se klijentice odnekud pojave, nego stvoriti atmosferu u kojoj će poželjeti doći u naš showroom u Zagrebu. I na kraju, strpljenje jer brend ne nastaje preko noći. Ako radite kvalitetno i pošteno, prepoznat će vas i vrata u modnom svijetu tada se otvaraju.

Koju hrvatsku poznatu osobu biste voljeli odjenuti, i zašto baš tu osobu?

Već odijevam brojne poznate osobe tako da mi je jako teško izdvojiti jednu ili neke osobe s javne scene... Povezujem njihovu karizmu, prisutnost na sceni i samopouzdanje s modnom estetikom koju osobno razvijam. Neke poznate osobe su naše klijentice koje imaju posebnu sposobnost nositi naše kreacije tako da one postaju dio njihovog identiteta, ne samo odjeća, nego dio snažne scenske poruke. Moj dizajn naglašava unutarnju snagu svake žene i njezinu sposobnost da bude u centru pozornosti, a upravo to treba poznatim osobama i na sceni. Takve su suradnja često vrlo inspirativne jer omogućuju kombinaciju kreativnog rizika i komercijalne vidljivosti. Dakle, s jedne strane imam klijentica koja zna što želi, a s druge strane ona ima mene i moj brend i zna da će se to pretvoriti u kreaciju i dati sjajan rezultat i izvrsne komentare.

Koliko su važni društveni mediji i influencer marketing za promociju brenda?

Društveni mediji danas su nezaobilazan poslovni kanal jer omogućuju direktnu komunikaciju s publikom i stvaranje zajednice oko brenda. Kroz platforme mogu pokazati ne samo gotove komade nego i proces oblikovanja od izbora i ponude materijala, do dijelom procesa krojenja i probi, te tako povećati transparentnost i povezanost s klijenticama. Influencer marketing ima svoju ulogu, ali vjerujem da mora biti autentičan, osobno ne radim suradnje samo ''za brojke'', nego surađujem s osobama koje zaista rezoniraju s mojim dizajnom. Važno mi je da moja online prisutnost bude iskrena jer želim da naše klijentice osjete da iza brenda stoje ljudi, modna priča i stil. Dobro iskorišten, digitalni kanal nam je pomogao prijeći granice naše zemlje i doprijeti do šire publike.

Što mislite o cijeni dizajnerske odjeće i je li prosječni Hrvat uopće može sebi priuštiti dizajnerski komad?

Dizajnerska odjeća nosi svoju cijenu jer iza nje stoje istraživanje, dizajn, ručni rad i kvalitetni materijali, mnogo radnih sati – to nije ''brza moda''. No, vjerujem da i takozvani prosječni kupac može pristupiti dizajnerskom komadu ako odabere pametno i kvalitetno jer to su modni komadi i haljine koje nisu sezonska moda te imaju kvalitetu i osobnost i zato to ima smisla. Moj cilj je bio i ostao ponuditi modne linije koje imaju višu vrijednost, ali i nemaju apsolutno ekstremnu cijenu i mislim da uspijevamo u toj poslovnoj filozofiji. Naše klijentice razumiju razliku između masovne ponude i našeg dizajna koji ima priču. Kupovanje dizajna nije samo luksuz, nego i oblik ulaganja u vlastiti stil i kvalitetu. Kada klijentica osjeti da je to ''njen komad'' – onda ni ta cijena nije prepreka.

Odbijate li ponekad klijentice, i ako da, koji su razlozi zbog kojih to radite?

Da, ponekad odbijem neku suradnju – i to ne iz inata, već zato što vjerujem da je važno ostati vjeran vlastitoj viziji i kvaliteti. Ako klijentica traži neki kompromis koji bi ugrozio estetsku vrijednost – radije ću reći ''ne'' nego napraviti nešto iza čega ne stojim. Također, ako osjećam da je očekivanje bitno drugačije od onoga što naš brend nudi, bolje je ne krenuti u suradnju. Moram biti siguran da će osoba u mojoj kreaciji biti svoja, a ne samo nositi ''haljinu koja je hit''. Vjerujem da taj pristup čuva integritet i mog brenda i klijentica. Na kraju, mislim da je suradnja uspješna samo kada postoji povjerenje i zajednička vizija. No, to je vrlo rijetko jer naše klijentice nama vjeruju, mi ih znamo ‘slušati’, a one nas poslušati!

Koji je vaš najponosniji trenutak u karijeri do sada?

Ne postoji jedan jedini trenutak jer dodirnuo sam Kairosov čuperak mnogo puta tijekom dosadašnje modne karijere... Jedan od najponosnijih takvih trenutaka je bio trenutak kada sam predstavio kolekciju ''Timeless'' kao spoj modernog i bezvremenskog i tada vidio i osjetio posebnu modnu energiju jer su žene u njoj zaista pronašle sebe. Također, kad klijentica pred ogledalom kaže: ''Ovo sam ja'' – to su ti trenuci najveće sreće i potvrde mog rada. U mom showroomu, svaki dan kad vidim da kreacija odlazi u svakodnevni život, ne samo u modnu priču, osjećam da sam uspio. Ponosan sam na to što brend raste, ali i što je ostao vjeran početnoj ideji – estetici i kvaliteti, klijentici i ženi koja ga nosi.

Kako balansirate između kreativnosti i komercijalne strane svog posla?

Taj balans je dinamičan, kreativnost daje brendu dušu, a komercijalna strana omogućuje da ta duša ima publiku i da posao može rasti. Uvijek prvo razmišljam o viziji – što želim reći s novom kolekcijom, koji je karakter pojedinih haljina. Tek nakon toga razmišljam o tržištu – kako taj komad može živjeti i kako klijentica može u njemu funkcionalno djelovati. U mom timu imamo jasno pravilo – kreativci i produkcija rade zajedno. Kod nas komercijalno ne znači kompromis – nego dostupnost u smislu funkcije i stila, ali nikako na štetu estetike. Kada oba kriterija hodaju ruku pod ruku, tada nastaje modni fluid to koji ima smisla i kao modna umjetnost i kao poslovni projekt.

Gledate li modnu industriju u Hrvatskoj s optimizmom, i što bi po vašem mišljenju trebalo promijeniti u modnoj sceni?

S ograničenim optimizmom gledam na hrvatsku modnu scenu, nekad je to bila snažna modna industrija, a danas je tek manja poslovna i društvena scena. Vidim na sceni više mladih dizajnera koji posjeduju poslovno znanje i modnu estetiku, s internacionalnim ambicijama i potencijalima, ali bez infrastrukturnih uvjeta. Mislim da bismo trebali imati puno više podrške od institucija, od procesa proizvodnje do medijskog prostora. Također, važno je da se radi na razvoju svijesti o vrijednostima i potencijalima domaćeg modnog dizajna pa da ''made in Croatia'' može značiti više od etikete. Trebaju nam ozbiljne platforme za promociju, a one su netragom nestale. Strukovne i gospodarske asocijacije trebaju se trgnuti iz dugogodišnjeg sna i shvatiti koliko je važna domaća moda. Scenu nose i održavaju tek individualni projekti i uspjesi, a ako spojimo kreativnost, kvalitetu i profesionalizam – hrvatska moda imala bi realnu priliku biti prepoznata u regiji, te na europskom tržištu.

