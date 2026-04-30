Provjerili smo kako Hrvati planiraju provesti Praznik rada: Gužve na cestama i u trgovinama

Građani se pripremaju za Praznik rada, a većini je to neradni dan.

Mnogi su se uputili u posljednju kupovinu, a na meniju će uglavnom biti ćevapi, pljeskavice, kobasice. Tradicionalno će se sutra diljem Hrvatske dijeliti i grah.

Tijekom dana gužve su i na autocestama prema moru jer su mnogi odlučili provesti produženi vikend na obali. Gradovi pripremaju fešte na otvorenom.

"Što se tiče obroka, očekujemo nešto manje od 40 tisuća porcija graha, a obzirom da smo uveli i štrukle sa sirom kao novitet - njih će biti oko 30 tisuća. Bez obzira na ovaj produženi vikend, znamo da će mnogi spojit, ali ja evo tradicionalno pozivam građane da dođu u Maksimir", poručio je zagrebački gradonačelnik, Tomislav Tomašević.

"Sve počinje na Marjanu, otvaramo Marjan, nakon nevere koja je bila. U 10:30 počinje program podjele graha i nakon toga slijedi koncert, zabava na samom Marjanu", rekao je splitski gradonačelnik, Tomislav Šuta.

Pitamo vas

I vas smo pitali o planovima za praznik rada.

Evo nekih vaših odgovora:

"Praznik rada proslavit ću u krugu obitelji, uz lijepo druženje, roštilj i laganu muziku", napisao je Ivica Vudrag.

"Doma, farbajući ogradu balkona", komentirala je Marina Pervan.

"Radno, na poslu", napisala je Marija Stjepić.

"Radno, u vrtu i masliniku do ručka, a supruga će prigodno skuhati fažol s kobasicama", komentirao je Šime Ukić.

"Igrajući picigin na našim splitskim Bačvicama", napisao je Jakša Tomić.