Veliki vodič za Praznik rada: Evo što pripremaju gradovi i gdje možete na besplatan grah

Međunarodni praznik rada koji se obilježava 1. svibnja, posvećen je borbi radnika za pravednije uvjete rada i radnička prava. Njegovi korijeni sežu u radničke prosvjede krajem 19. stoljeća, a danas se diljem svijeta obilježava kao simbol solidarnosti, zajedništva i socijalnih prava.

U Hrvatskoj se tradicionalno provodi u krugu obitelji i prijatelja uz druženje, roštilj i opuštanje. Uz privatna okupljanja, brojni gradovi i ove godine pripremaju bogat program kako bi građanima omogućili zajedničko obilježavanje praznika.

U nastavku donosimo pregled kako će se Praznik rada proslaviti u hrvatskim gradovima.

Zagreb: Bogat program u Maksimiru

Međunarodni praznik rada i ove će se godine obilježiti u parku Maksimir 1. svibnja uz bogat glazbeni i zabavni program, kao i tradicionalnu podjelu prvomajskog graha i štrukli. Program organizira Grad Zagreb u suradnji s gradskim ustanovama Priroda Grada Zagreba, Dobri dom i Centar za kulturu Maksimir, a odvijat će se na dvije pozornice tijekom cijeli dan.

Glazbeni dio će započeti na samom ulazu u park, gdje će Zagrebački orkestar ZET-a krenuti svirati i povorkom proći alejom do velike pozornice, uvodeći posjetitelje u središnji dio programa. Prvi na velikoj pozornici nastupa Oridano Gypsy Jazz Trio, nakon toga slijedi nastup Šlagerista i Zagrebačkog orkestra ZET-a, a potom i koncert grupe Pavel.

Središnji dio programa obilježit će nastup Vesne Pisarović, jedne od najistaknutijih pop zvijezda domaće glazbene scene, koja će izvesti svoje najveće hitove. Program na velikoj pozornici nastavlja se koncertom grupe Silente.

Paralelno, na maloj pozornici u blizini ulaza u park Maksimir tijekom dana održavat će se kreativne radionice i plesni nastupi za djecu u organizaciji zagrebačkih centara za kulturu. Kod male pozornice posjetitelji će moći sudjelovati i u besplatnom kvizu općeg znanja.

Uz bogat program, posjetitelje očekuje i 35.500 porcija graha s ričetom, kobasicama, špekom i vratinom, 2.000 porcija graha s ričetom i junetinom, 2.500 porcija graha s ričetom bez mesa, te 30.000 komada štrukli sa sirom.

Rijeka: Prvomajski fažol na Preluku

Rijeka će Praznik rada obilježiti u petak, 1. svibnja, od 10.00 do 14.00 sati na Preluku uz tradicionalno druženje i besplatni fažol.

Za glazbeni ugođaj pobrinut će se River Sharks i Trio Vox, koji će izvoditi pop i rock hitove.

Grad Rijeka osigurao je i besplatan prijevoz autobusima Autotroleja posebnom linijom "Preluk", koja će prometovati od Jelačićevog trga preko više gradskih stanica do lokacije proslave, uz redovne povratne vožnje.

Osijek: Grah na Lijevoj obali Drave

U Osijeku će se 1. svibnja od 12 sati tradicionalno dijeliti grah na Lijevoj obali Drave kod katakombi.

Pripremit će se oko 3000 porcija graha, uz gužvaru i piće, a sve će pratiti glazbeni nastup Lege Banda. Organizaciju vodi udruga Majstori kotlića Slavonije i Baranje, a u druženju sudjeluje i gradonačelnik Ivan Radić sa suradnicima.

Za ovu prigodu iz gradskog proračuna osigurano je oko 15.000 eura.

Split: Praznik rada uz Sudamje

Split će Praznik rada obilježiti u sklopu proslave Sudamje 2026, blagdana Sv. Duje.

Na Marjanu će se dijeliti besplatni fažol, uz glazbeni i kulturni program lokalnih izvođača te dječje sadržaje i animacije.

Dodatni program odvijat će se na više lokacija u gradu - od sajmova i festivala do koncerata, kvizova i večernjih nastupa na Pjaci i Peristilu.

Grad je osigurao i besplatan autobusni prijevoz od HNK do Marjana.

Pula: Druženje u Šijanu

Pula će 1. svibnja Praznik rada obilježiti u Park šumi Šijana uz cjelodnevni program od 10.30 do 17.00 sati.

Posjetitelje očekuju nastupi Pulskih mažoretkinja, Domino banda i Puhačkog orkestra Grada Pule, turnir u pljočkanju, dječji program i animacije te besplatan vlakić za prijevoz do lokacije.

Središnji glazbeni nastup imat će Lima Len, a tradicionalno će se podijeliti 2.500 porcija graha. Program uključuje i sportske turnire te popodnevno druženje uz glazbu.

Koprivnica: Grad priprema 4.000 porcija graha

Koprivnica će Praznik rada obilježiti kroz trodnevni program koji počinje u petak budnicom Puhačkog orkestra grada Koprivnice.

Na Zrinskom trgu održavat će se sajam cvijeća s više od 20 izlagača, uz glazbene nastupe, radionice i zabavne sadržaje. U programu sudjeluju i poznati izvođači poput Maje Šuput i Matije Cveka.

Grad će pripremiti 4.000 porcija Podravkinog graha, a uz sajam i koncerte, očekuje se bogat zabavni i obiteljski program tijekom cijelog vikenda.

Bjelovar: Druženje u centru grada

Grad Bjelovar i ove godine priprema obilježavanje Praznik rada u samom središtu grada, uz cjelodnevni program za građane.

Proslava će započeti u ranim jutarnjim satima tradicionalnom bjelovarskom budnicom, koja će najaviti dan ispunjen druženjem i prigodnim sadržajem.

Središnji dio događanja održat će se na Trg Eugena Kvaternika, gdje će posjetitelji moći uživati u kulturno-umjetničkom programu uz pjesmu i ples.

Kao i prethodnih godina, organizatori su pripremili i tradicionalnu podjelu graha, uz ponudu kolača i pića, što redovito privlači velik broj građana svih generacija.

Karlovac: Biciklijada i tradicionalna podjela graha

Prvosvibanjska biciklijada u Karlovcu i ove se godine održava 1. svibnja, a jubilarno 30. izdanje potvrđuje njezin status jedne od najdugovječnijih i najmasovnijih rekreativno-turističkih manifestacija u Hrvatskoj.

Ruta vodi kroz urbane i prirodne dijelove Karlovac, grada na četiri rijeke, čime se dodatno ističu njegove krajobrazne ljepote i turistički potencijali kao destinacije za aktivni odmor.

Biciklijada nije natjecateljskog karaktera, već je namijenjena svima – od obitelji s djecom do rekreativaca, sportaša i umirovljenika.

Start je predviđen u 10 sati iz Radićeve ulice, a sudionike očekuje ruta duga 16 kilometara koja završava na ŠRC Korana. Tamo je za sve sudionike osigurana okrjepa i zabavni program.

Program na Korani započinje u 11 sati, uz glazbeni i animacijski sadržaj te niz aktivnosti za najmlađe, poput napuhanih tobogana, prometnog poligona s električnim autićima i kartinga, sve uz nadzor animatora. Bit će postavljen i prezentacijski punkt policije.

U 11.30 slijedi tradicionalna podjela graha, uz Karlovačko pivo i bezalkoholna pića, dok je u 13 sati predviđeno izvlačenje nagrada, među kojima su i boravci u hostelu u Selcu, bicikli i druge vrijedne nagrade. Program traje do 14 sati.

Prvomajski vikend u Pakoštanima

Prvosvibanjski vikend u Pakoštane proteći će u znaku dobre hrane, vrhunskih vina, sporta i boravka na otvorenom, nudeći idealnu priliku za opuštanje u prirodi i uživanje u dalmatinskom ugođaju.

Program započinje u petak, 1. svibnja, događanjem Prvosvibanjski zalogaj od 10 sati, gdje će posjetitelji moći kušati domaće specijalitete u opuštenoj atmosferi uz more. Istoga dana, u podne, starta i MTB maraton Vransko jezero, koji sudionike vodi kroz atraktivne krajolike Park prirode Vransko jezero i okuplja brojne ljubitelje biciklizma i prirode.

Događanja se nastavljaju u subotu, 2. svibnja, kada od 15 sati počinje Bužak Wine Fest, manifestacija posvećena vrhunskim vinima i lokalnim proizvođačima, uz bogatu eno-gastro ponudu.

Istoga dana započinje i turnir u bućama "Na Špondu", koji će trajati dva dana te okupiti sudionike i posjetitelje željne sportskog nadmetanja i dobre zabave.

Raznovrstan program donosi spoj rekreacije, tradicije i gastronomije, nudeći sadržaj za sve generacije i još jedan razlog za posjet ovom dijelu Dalmacije tijekom produženog vikenda.

Poreč: Praznik rada na gradskom kupalištu

Grad Poreč u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Poreča, pripremio je bogat program povodom proslave Praznika rada.

Velika tradicionalna proslava povodom Praznika rada sprema se i za 1. svibnja na rotondi na Gradskom kupalištu, gdje će se već od jutra do večeri biti svirke i pjesme uz popularne Mambo Kingse, Baredinesauruse i Alfa Time Band te bogatu gastro ponudu i podjelu besplatnog fažola za sve.

Sisak: Cjelodnevni pogram na Zibelu

Praznik rada u Sisku će se obilježiti u gradskoj organizaciji na kupalištu Zibel.

Očekuje vas cjelodnevni program ispunjen zabavom, dobrom atmosferom i druženjem za sve generacije. Podjela graha je od 12 do 15 sati. Osiguran je i program za djecu (animatori, napuhanci).

Navečer će se za vrhunsku zabavu pobrinuti grupa RUSWAY koja će na ovom koncertu predstaviti i novog pjevača.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kolike plaće očekuju sezonski radnici u Hrvatskoj: