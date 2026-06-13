Odbio joj platiti liječenje, a ljubavnici kupovao igračke za odrasle: 'Žao mi je sebe'

Žena čiji je suprug navodno odbijao platiti njezine bolničke račune, ali je istovremeno trošio novac na seksualne igračke za svoju ljubavnicu, otkrila je da je u braku ostajala isključivo zbog želje da njezina kći odrasta u "potpunoj obitelji". Njezina priča otkriva mračnu stranu odnosa u kojem su se isprepleli obiteljsko nasilje, laži i financijska nevjera.

Žrtva, u lokalnim medijima identificirana samo kao Wang, tvrdi da joj njezin partner nikada nije otkrio da posjeduje bogatstvo vrijedno više od 1,7 milijuna eura. Ta tajna ostala je skrivena čak i dok se ona borila s plaćanjem medicinskih troškova koji su iznosili tek djelić te svote, a koji su bili posljedica ozljeda za koje tvrdi da joj je nanio upravo on.

Dugogodišnje zlostavljanje i slomljene kosti

Wang i njezin suprug, u medijima oslovljen kao He, vjenčali su se 1998. godine, a godinu dana kasnije dobili su i dijete. Ipak, idila nije dugo trajala. Wang tvrdi da se odnos počeo kvariti otprilike osam godina nakon vjenčanja, kada je He navodno postao nasilan.

Prema izvještaju South China Morning Posta, pedesettrogodišnjakinja navodi da ju je suprug napao najmanje deset puta u razdoblju između 2020. i 2023. godine.

U tim napadima zadobila je višestruke teške ozljede, uključujući tri slomljena rebra, trajni gubitak sluha i oštećenje mozga. Zbog zlostavljanja, kineski sud proglasio je Hea krivim za namjerno nanošenje tjelesnih ozljeda te mu je izrečena zatvorska kazna i nalog za isplatu odštete. Međutim, precizni detalji presude nisu javno objavljeni.

Tajna imovina i život u laži

Dok se Wang borila s plaćanjem bolničkih računa u iznosu od oko 915 eura (7000 juana), njezin suprug skrivao je golemo bogatstvo. Istinu je otkrila tek kada je počela prikupljati informacije o njegovim bankovnim računima za potrebe sudskog postupka.

Iako joj nikada nije priznao koliko novca ima, tvrdi da su postojali znakovi da živi znatno iznad njihovih prijavljenih mogućnosti.

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"Ja nosim majice koje vrijede manje od 15 eura, a on uvijek nosi markiranu odjeću i redovito koristi usluge estetske medicine", izjavila je Wang. Da bi situacija bila još gora, otkrila je da je suprug imao ljubavnicu kojoj je, između ostalog, kupovao i seksualne igračke.

Wang također tvrdi da je od ljubavnice primala prijeteće pozive, a u jednom joj je navodno zaprijetila da će unajmiti plaćenog ubojicu ako se ne razvede od Hea, piše Daily Star.

Financijska nevjera kao tihi ubojica braka

Slučaj gospođe Wang, iako ekstreman, baca svjetlo na rastući problem financijske nevjere. Stručnjaci upozoravaju da skrivanje imovine, dugova ili troškova od partnera može biti jednako razorno kao i emocionalna ili fizička prevara. Novac u vezi često predstavlja moć i kontrolu, a njegovo prikrivanje uništava temeljno povjerenje.

Istraživanja su potvrdila da su svađe oko financija jedan od najpouzdanijih pokazatelja skorog razvoda. Jedno američko istraživanje pokazalo je da svaka četvrta vjenčana osoba ne bi partneru priznala da ima financijskih problema, bilo zbog straha od reakcije, narušavanja odnosa ili srama.

Odluka o ostanku i konačni preokret

Na pitanje zašto je toliko dugo ostala u braku s nasilnim suprugom, Wang je lokalnim medijima objasnila da ju je isprva kći molila da ostane, govoreći kako želi "potpunu obitelj". Taj je argument godinama bio dovoljan da trpi zlostavljanje.

Ipak, dogodio se preokret. Djevojčica, koja je u to vrijeme imala 13 godina, navodno se okrenula protiv oca i svjedočila na njegovu suđenju, potvrđujući majčine navode o obiteljskom nasilju. Njezino svjedočenje bilo je ključno u postupku. "Žao mi je same sebe jer se on loše odnosio prema meni", rekla je Wang medijima nakon svega.

Wang je u međuvremenu podnijela zahtjev za razvod braka. Slučaj je još uvijek u tijeku, a njezina borba postala je simbol patnje koju mogu uzrokovati laži, nasilje i pohlepa skriveni iza fasade naizgled obične obitelji.

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